Cédric Zesiger am Samstag in Dortmund. Bild: www.imago-images.de

Zesiger brilliert im neuen Klub und lässt weiterhin kein Gegentor zu

Dieser Wechsel hat sich gelohnt: Cédric Zesiger ist vom Bankdrücker in Wolfsburg zum Stammspieler in Augsburg aufgerückt. Und mitverantwortlich dafür, dass die Abwehr zur Festung geworden ist.

Zahlen sind nicht alles, aber im Sport sind Zahlen oft eine ganze Menge.

Cédric Zesiger ist Mitte Januar innerhalb der Bundesliga vom VfL Wolfsburg an den FC Augsburg ausgeliehen worden. Seither bestritt der Innenverteidiger sieben Spiele – und in keinem dieser sieben Spiele kassierte seine Mannschaft ein Gegentor.

Zesiger (Dritter von links) feiert mit den Kollegen den 3:0-Sieg in Mönchengladbach. Bild: www.imago-images.de

«Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können», sagte der 26-Jährige zu seinem Einstand in Augsburg. Seit er da ist, gab es fünf Siege und vier Unentschieden, die «Fuggerstädter» sind noch unbesiegt. «Wenn es so weiterläuft, dann geht der Blick sicher nach oben», meinte Zesiger im «Kicker». Als Tabellenelfter liegt der FCA vier Punkte hinter einem Europacup-Platz.

«Ein Magnet am Kopf»

Zesiger, der 2023 nach drei Meistertiteln mit den Young Boys in die Bundesliga gewechselt war, betonte, dass das nicht allein sein Verdienst sei. «Es braucht natürlich nicht nur mich. Ich versuche, meinen Teil beizutragen und im Moment klappt das unglaublich gut mit den Jungs zusammen.»

Zesiger spornt seine Teamkameraden an. Bild: www.imago-images.de

Am Samstag gelang Augsburg mit dem 1:0-Auswärtssieg beim einmal mehr enttäuschenden Borussia Dortmund ein Coup. «Heute hatte ich das Gefühl, dass ich einen Magneten am Kopf habe. Alles flog auf meinen Kopf», sagte der Berner Seeländer zur Tatsache, dass er mehrere Flanken wegspedierte. Seine Körpergrösse von 1,94 m hilft Cédric Zesiger dabei selbstredend.

Sportliches und privates Glück

In Wolfsburg sei er nicht mehr ganz glücklich gewesen, sagte er unlängst in einem Interview auf der Klubwebsite des FC Augsburg. Er habe mit Ruben Vargas und Kevin Mbabu, die beide für Augsburg spielten, gesprochen, und nach Gesprächen mit den Verantwortlichen rasch gemerkt, «dass ein Wechsel nach Augsburg genau das Richtige für mich in dieser Situation sein könnte».

Auch neben dem Rasen läuft es gerade rund im Hause Zesiger: Der Verteidiger und seine Partnerin sind im vergangenen Monat erstmals Eltern geworden. «Bei der Familie kann ich abschalten und Energie tanken», sagt Zesiger, wobei die Ruhephasen mit einem Baby nun etwas kürzer ausfallen könnten.

Längerfristig in Augsburg?

Bis im Sommer ist Zesiger vorerst von Wolfsburg ausgeliehen, doch es ist denkbar, dass er darüber hinaus in Augsburg bleibt. Der FCA besitzt eine Kaufoption in der Höhe von vier Millionen Euro, die er wohl ziehen wird, wenn die Saison so weitergeht.

Am nächsten Samstag kommt es zum Direktduell zwischen dem Ex-Klub und dem jetzigen Arbeitgeber. Kassiert die Augsburger Abwehr mit Cédric Zesiger auch gegen Wolfsburg keinen Gegentreffer, dann schnappt sich der bislang vierfache Nationalspieler sogar einen Bundesligarekord. Er würde mit dem Kroaten Jurica Vranjes gleichziehen, der im Jahr 2000 bei Bayer Leverkusen sogar in den ersten acht Spielen beim neuen Klub ohne Gegentor blieb.