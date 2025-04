Datum für Konklave steht fest

Die Kardinäle haben entschieden: Das Konklave startet am 7. Mai. Ab dann wird der neue Papst gewählt. So eine Quelle im Vatikan gegenüber CNN.

Die Kardinäle hielten am Montag die erste Versammlung seit der Beerdigung von Papst Franziskus ab. Diese treffen sich nach dem Tod von Papst Franziskus täglich, um kirchliche Angelegenheiten und die Vorbereitungen für das Konklave zu besprechen. Nur Kardinäle, die jünger als 80 Jahre sind, dürfen an der Papstwahl teilnehmen. Derzeit sind 135 Kardinäle zur Teilnahme an der kommenden Wahl berechtigt. (cma)

