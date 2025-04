Bonnie Blue plant mal wieder einen Männer-Stunt. Bild: bonnie_blue_xox/instagram

Onlyfans-Model Bonnie Blue will 100 Männer im Live-Stream beglücken

Bonnie Blue kann es nicht lassen. Bei ihrer nächsten Männer-Challenge sollen alle zuschauen können.

Jennifer Ullrich / watson.de

Der Name Bonnie Blue hat sich in der Welt der Erotik-Content-Creator in kürzester Zeit einen festen Platz gesichert. Die Britin sorgt regelmässig mit spektakulären Aktionen auf ihrer Plattform Onlyfans für Aufsehen – und scheint immer noch nicht genug zu haben.

Nach einem Rekord, der Anfang des Jahres international Schlagzeilen machte, plant die 25-Jährige jetzt ihr nächstes Aufsehen erregendes Event.

Bonnie Blue: Was plant der Onlyfans-Star als nächstes?

Im Januar sorgte Bonnie Blue für ein Medienecho, als sie sich mit 1057 Männern in einem Apartment in London vergnügte. Ursprünglich hatte sie sich vorgenommen, mit 1000 Männern intim zu werden.

Doch weil sich weitere Teilnehmer einfanden, wurde die Zahl letztlich sogar übertroffen. Die gesamte Aktion soll rund zwölf Stunden gedauert haben. Clips davon veröffentlichte sie Stück für Stück auf ihrem Onlyfans-Kanal.

Nach einem Abstecher zum Spring Break nach Cancun kündigt die Engländerin nun das nächste Spektakel an. Der grosse Unterschied diesmal: Es geht nicht unbedingt um die Anzahl der Männer – sondern um die Gleichzeitigkeit.

Bonnie Blue erklärt in einem Clip auf Instagram, dass sie für den kommenden Sonntag (6. April) ein neues Gruppenevent plane, bei dem sich 100 Männer gleichzeitig mit ihr in einem Raum befinden sollen.

Bonnie Blue: Sex-Event kann im Ausland gestreamt werden

Wo das Ganze stattfindet, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Auch zur Uhrzeit hält sich Bonnie Blue noch bedeckt. Doch sie versprach bereits, sich wie beim letzten Mal nacheinander um alle Beteiligten zu kümmern.

Neu ist: Sie möchte dieses Mal nicht nur Clips im Nachhinein teilen, sondern das gesamte Event live übertragen.

Ein besonderer Hinweis im Ankündigungsvideo richtet sich diesmal nicht nur an Männer: Auch Frauen fordert sie dazu auf, den Livestream zu verfolgen.

Während sie selbst vor Ort für Unterhaltung sorge, sollen weibliche Zuschauerinnen sich laut Bonnie Blue ebenfalls eine gute Zeit machen. Eine Beteiligung von Frauen vor Ort sei jedoch nicht vorgesehen.