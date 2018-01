Hacker klauen zwei Schweizern eine Million in Krypto-Coins 

Mit dem Boom von Bitcoin und anderen Kryptowährungen nehmen Betrugsfälle und Diebstähle zu. Nun gibts laut Kantonspolizei Zürich zwei krasse Fälle.

Das Wichtigste in Kürze:

Die Kantonspolizei Zürich kritisiert in einer aktuellen Medienmitteilung, dass viele Käufer von Kryptowährungen zu wenig Vorsicht walten liessen bei der Sicherung der Daten: