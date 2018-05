Tesla fährt Rekordverlust ein und steckt so tief in den roten Zahlen wie noch nie

International

Tesla ist zum Jahresauftakt so tief in die roten Zahlen gefahren wie in noch keinem Quartal zuvor. In den ersten drei Monaten wuchs das Minus des Elektroauto-Herstellers auf fast 710 Millionen Dollar – mehr als das Doppelte des Verlusts aus dem Vorjahreszeitraum.

Konzernchef Elon Musk hatte unlängst in Aussicht gestellt, dass Tesla in der zweiten Jahreshälfte erstmals Gewinne schreiben könnte. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley erklärte am Mittwoch aber, dass es mit den Produktionszielen für seinen neuen Wagen Model 3 auf Kurs sei. Binnen zwei Monaten sollten wöchentlich rund 5000 dieser Fahrzeuge produziert werden.

In der letzten April-Woche seien 2270 Stück gebaut worden. Angesichts dieses Ausblicks legten die Tesla-Aktien nachbörslich fast zwei Prozent zu. Die ehrgeizigen Vorgaben von Musk waren zuvor aber auch schon mehrfach verfehlt und nach hinten verschoben worden. (sda/dpa/reu)

