«Zustand ist alarmierend» – Unicef bittet um 17 Millionen Euro für Kinderspitäler im Irak

Spanier sind «extrem trinkfreudig und ungehobelt» – sagen ausgerechnet die Engländer

Ein satirischer Artikel aus dem Londoner Traditionsblatt «The Times» über das typische Verhalten der Spanier hat landesweit Empörung ausgelöst. Der Bericht mit dem Titel «How to be Spanish» («Wie man zum Spanier wird»), der bereits am 21. Januar erschienen war, sei «gespickt mit Klischees», monierte die Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch.

Auch viele andere Medien und Nutzer sozialer Netzwerke erbosten sich über den Ratgeber, der den Briten beibringen soll, sich in den Ferien wie Einheimische …