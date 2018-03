International

Mann erschiesst sich vor dem Weissen Haus in Washington



Bild: AP/AP

Mann erschiesst sich vor dem Weissen Haus in Washington

Ein Mann hat sich am Samstag vor dem Weissen Haus in Washington durch Schüsse selbst getötet. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.

Nach Angaben der «Washington Post» schilderte ein Augenzeuge, dass der Mann allein in einer Menge von mehr als hundert Menschen am nördlichen Zaun des Geländes an der Pennsylvania Avenue gestanden habe, als rasch hintereinander zwei Schüsse gefallen seien. Dann sei der Mann zu Boden gesunken.

Die örtliche Polizei teilte wenig später mit, dass der Mann tot sei und die Angehörigen informiert würden. Der Name des Mannes wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Auch der Secret Service sprach auf Twitter noch Stunden nach dem Vorfall am Mittag (Ortszeit) lediglich von einer «selbst zugefügten Schusswunde». Es sei niemand anders zu Schaden gekommen.

US-Präsident Donald Trump und seine Familie befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Weissen Haus. Sie hielten sich am Vormittag in Trumps Clubanlage Mar-a-Lago in Florida auf und flogen dann planmässig nach Washington zurück, wo der Präsident am Abend an einem Journalisten-Dinner teilnehmen wollte. (sda/dpa)

