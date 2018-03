Schweiz

Sie ruft nach Freibier! Das passiert, wenn SVP-Rickli mit dem Zug stecken bleibt



Was für ein Drama erlebte SVP-Nationalrätin Natalie Rickli am Dienstagabend. Sie blieb nach ihrem Auftritt im SRF-Medienclub spätabends mit dem Intercity vor Bern auf der Neubaustrecke stecken. Stellwerkstörung. OMG!

«Ich bin hässig. Ich will nach Bern ins Bett. #holtmichhierraus.»: Die 41-Jährige twitterte sich so richtig den Frust von der Seele. Insgesamt sieben Tweets setzte Rickli von ihrer SBB-Odyssee ab. Offenbar wurden im Zug keine Informationen an die Passagiere durchgegeben.

Liebe @sbbnews @RailService Ich bin hässig. Seit einer halben Stunde steckt der Zug zwischen Olten und Bern fest. Keine weiteren Informationen. Ich will nach mehr Bern ins Bett. #holtmichhierraus #um8istsession pic.twitter.com/aYPDSilLCY — Natalie Rickli (@NatalieRickli) March 6, 2018

Die Verspätung wuchs auf eine Stunde an. Rickli musste also noch etwas länger die Vorzüge des leeren 1.Klass-Abteils geniessen.

Dann kam der Durst, das verstehen wir natürlich. «Liebe SBB, gibts wenigstens Freibier oder so?», twitterte sie an an die Adresse von SBB-CEO Andreas Meyer.

Korrigendum, stecken seit 1 Stunde fest! Gibts auf @SRF noch diese Sendung #nachtwach oder so? Ich hätte grad Zeit... Und liebe #sbb wenigstens Freibier oder so? cc @AndreasMeyer https://t.co/HM36S7wNNb — Natalie Rickli (@NatalieRickli) March 6, 2018

Kurz nach Mitternacht (!) schaltete sich SBB-Sprecher Christian Ginsig hinzu. «Äxgüsi, kann den Frust um diese Zeit gut verstehen». Und lieferte später noch die Erklärung für die Panne nach.

Der Rechner des Stellwerks muss komplett neu gestartet werden. Techniker sind vor Ort. Total 5 Züge sind betroffen. Tut mir sehr leid. Prognose für definitive Störungsbehebung ist provisorisch. Bitte um Geduld aber Sicherheit geht vor. #Stellwerktechnik — Christian Ginsig (@ginsig) March 6, 2018

Irgendwann rollte der Zug wieder. Mit fast 90 Minuten Verspätung kam Rickli in der Bundesstadt an, wo sie bereits um 8 Uhr wieder an die Session muss. «Ich war noch nie so froh in Bern zu sein», schrieb Rickli. Ob sie wenigstens irgendwo noch ein Bier gekriegt hat?

