Auftakt zum Auffahrts-Wochenende: Gotthard-Tunnel in beiden Richtungen gesperrt – Stau



Wegen eines defekten Lastwagens musste der Gotthard-Tunnel am Mittwochmorgen in beiden Richtungen gesperrt werden. Zwischen Amsteg und Göschenen staute sich der Verkehr auf der A2 auf einer Länge von 7 Kilometern. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Auf der Südseite des Gotthards staut sich der Verkehr zwischen Quinto und Airolo auf einer Länge von drei Kilometern.

Ab Mittwochnachmittag wird das Verkehrsaufkommen wegen der bevorstehenden Auffahrt stark zunehmen. Durch das Brückenwochenende werden vor allem die Nord-Süd Achsen stark befahren sein, meldet der TCS.

Auf der Gotthard-Route wird besonders viel Verkehr erwartet, Staus und Wartezeiten vor dem Gotthard-Nordportal in Göschenen sind praktisch vorprogrammiert. Wer dennoch über Auffahrt in den Süden will, sollte bereits am frühen Mittwoch- oder am Donnerstagmorgen losfahren. Je nach Abfahrtsort empfiehlt sich, auf die Alternative A13 San Bernardino-Route auszuweichen. (whr)

