Schweiz

Wetter

Neuer Minusrekord! So eisig startet die Schweiz in den Tag



Neuer Minusrekord! So eisig startet die Schweiz in den Tag

Morgen ist meteorologischer Frühlingsbeginn! Aber die vergangene Nacht war in vielen Teilen der Schweiz die Kälteste des Winters. In Buffalora (Ofenpass) zeigte das Thermometer -30.1 Grad an.

Aber auch im Mittelland sorgt die sibirische Kältepeitsche weiterhin für eisige Temperaturen. -12,8 Grad zeigte das Thermometer etwa in Zürich-Kloten an. In Bern waren es -12,7.

«Es kann am frühen Morgen sogar noch kälter werden», so ein Meteorologe zu Radio SRF.

Das Schlimmste haben wir dann aber überstanden. Bis am Sonntag steigen die Temperaturen auf +10 Grad! Der Frühling kann kommen!

#Kältewelle2018: Ab morgen gehts wieder aufwärts - schneller in der Höhe, langsamer im Flachland. Auf 2000 m Höhe in 48 Stunden Erwärmung um 20 °C. Heute -20 °C, morgen -10 °C und am Donnerstag 0 °C. #fastschonHitzewelle ^jz pic.twitter.com/DTwDWUQHiJ — SRF Meteo (@srfmeteo) February 27, 2018

(amü)

Update folgt...

Unser Social-Media-Guide für die kalten Tage Video: watson/Emily Engkent, Angelina Graf

Das könnte dich auch interessieren: Nokia lässt's mit fünf neuen Smartphones krachen – und bringt das Banana-Phone zurück Dir ist kalt? Dann mach es wie die Tiere: 7 Strategien gegen die Kälte Nimm den «Stopp Werbung»-Kleber weg, dann gibts Couscous – verspricht die Post Australische Ermittler finden 300 Kilogramm Ephedrin – versteckt in 21'000 Leuchtstiften Eine Hitzwelle überrollt gerade die Arktis Kältepeitsche? Sahara-Peeling? Welche Meteo-Begriffe gibt es denn nun WIRKLICH? YB gewinnt gegen den FC Basel mit 2:0 Gibt das Zoff mit Donald? Melania unterstützt Schüler-Rebellen nach Florida-Massaker Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare