Sport

Eishockey

Die drei brennendsten Fragen zur letzten Woche vor dem Playoff-Start



Bild: KEYSTONE

Die drei brennendsten Fragen zur letzten Woche vor dem Playoff-Start

Marcel kuchta / Aargauer Zeitung

Die Olympischen Spiele waren aus Sicht der Schweizer Nationalmannschaft ein Reinfall. Nun gilt der Fokus schon wieder der nationalen Meisterschaft. Noch drei Runden sind in der Qualifikation zu absolvieren, ehe am Samstag, 10. März, der Auftakt zu den Playoffs erfolgt. Hier die drei aktuell drängendsten Fragen vor dem Quali-Endspurt.

Wer darf noch auf die Playoff-Quali hoffen?

Realistischerweise kämpfen nur noch Servette Genf und die SCL Tigers um den letzten verbliebenen Platz an der (Playoff-)Sonne. Dafür zeichnet sich hier ein echtes Strichdrama ab. Die beiden Teams trennen lediglich zwei Punkte.

Und heute kommt es in Langnau zum Direktduell zwischen den beiden Konkurrenten. Der Blick aufs Restprogramm zeigt ausserdem, dass die Emmentaler im Vorteil sind. Während Servette nach dem Strichduell noch zweimal gegen Leader und Titelverteidiger Bern antreten muss, dürfen sich die SCL Tigers noch zweimal mit Schlusslicht Kloten messen.

Die letzten drei Runden 48. Runde, Mittwoch, 28. Februar:

SCL Tigers – Servette

Lausanne – Zug

49. Runde, Samstag, 3. März:

Servette – Bern

SCL Tigers – Kloten

Lausanne – Fribourg

50. Runde, Montag, 5. März

Bern – Servette

Fribourg – Lausanne

Kloten – SCL Tigers



Auf dem Papier scheint es also eine klare Sache für Langnau, das im direkten Vergleich, der bei Punktegleichheit über die Klassierung entscheidet, gegen Servette mit 4:3 führt. Nur noch minime Chancen auf eine Playoff-Teilnahme hat Lausanne. Die Waadtländer müssten die drei verbleibenden Spiele gewinnen und gleichzeitig auf gemeinsame Fehltritte von Servette und Langnau hoffen.

Bild: KEYSTONE

Welchen Teams droht der Olympia-Blues?

13 Spieler aus den Reihen des SC Bern nahmen am olympischen Eishockey-Turnier in Südkorea teil. Mit einem einigermassen guten Gefühl sind aber höchstens drei Akteure aus Asien zurückgekehrt. Mason Raymond, Andrew Ebbett und Maxim Noreau gewannen mit dem Team Canada die Bronzemedaille. Was für die Kanadier, die sich den Titelgewinn als Ziel gesetzt hatten, nicht mehr als ein Trostpreis ist. Mark Arcobello schied mit der US-Auswahl bereits im Viertelfinal aus.

Bild: KEYSTONE

Ebenso Mika Pyörälä mit den Finnen. Noch schlimmer erging es aber den acht SCB-Spielern in der Schweizer Nationalmannschaft: Sie erlebten die grosse Enttäuschung in Südkorea quasi an vorderster Front mit und gehörten teilweise erst noch zu den Hauptverantwortlichen für das schwache Abschneiden. Diese geballte Portion Olympia-Enttäuschung könnte beim amtierenden Meister für einen ordentlichen Blues reichen. Zumal Headcoach Kari Jalonen über zwei Wochen lang nur mit einem Rumpfteam trainieren konnte.

Welchen Teams hat die Pause geholfen?

Während bei den Bernern also einige Spieler mit mentalem (und körperlichem) Wundenlecken beschäftigt sind, konnte sich ein Grossteil der Konkurrenz quasi mit einem ausgedehnten Trainingslager auf die Playoffs vorbereiten. Die restlichen NLA-Klubs mussten auf maximal sechs Spieler (Zug/ZSC Lions) verzichten. Von den Spitzenteams blieb der EHC Biel punkto personellen Aderlasses am meisten verschont. Trainer Antti Törmänen musste lediglich ohne Stammgoalie Jonas Hiller auskommen.

Bild: AP/AP

Und ausgerechnet Hiller ist einer der wenigen Schweizer Spieler, die mit einem einigermassen guten Gefühl aus Südkorea heimgekehrt sind. Der HC Davos, der vor der Olympia-Pause in eine ernsthafte Krise geschlittert war und sich bei der 2:7-Niederlage im Cupfinal gegen den B-Ligisten Rapperswil-Jona Lakers blamiert hatte, durfte sich an einer Art «Mini-Spengler-Cup» mit internationaler Gegnerschaft der gehobeneren Klasse messen und vor allem neue Kräfte sammeln.

Die Logos der Schweizer Klubs, wenn sie NHL-Teams wären

Unvergessene Eishockey-Geschichten Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt NHL-Star Darryl Sittler stellt einen Rekord für die Ewigkeit auf 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare