Bild: Getty Images North America

68 Fakten zu Jaromir Jagr, dessen NHL-Karriere mit 45 Jahren endet

Die NHL-Karriere von Eishockey-Legende Jaromir Jagr dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach zu Ende sein. Der 45-jährige Tscheche wechselt von den Calgary Flames zurück nach Tschechien. Zu seinen Ehren bringen wir 68 Fakten über den Superstar.

Jagr kehrt in seine Heimat zu seinem Stammklub Kladno zurück. Er hat wegen einer Unterkörperverletzung seit dem 31. Dezember nicht mehr gespielt und erzielte in dieser Saison lediglich ein Tor und markierte fünf Assists.

Der tschechische Ausnahmekönner hat Olympia, WM und Stanley Cup gewonnen und gehört damit zum exklusiven «Triple Crown Club». Insgesamt bestritt er 1733 Spiele in der Regular Season der NHL und liegt damit an dritter Stelle der ewigen Bestenliste. Dazu kommen 208 Partien in den Playoffs. Er hat am zweitmeisten Punkte (1921) und am drittmeisten Tore (766) erzielt.

Die Nummer 68 wird wohl für immer mit dem Tschechen in Verbindung gebracht werden. Zu seinen Ehren liefern wir 68 Fakten über den Superstar.

Jaromir Jagr bestritt im Januar 1995 während dem Lockout tatsächlich eine Partie für die zweitklassigen Schalker Haie. Nach 27 Sekunden traf Jagr zum 1:0. Danach nahm er einen Gang raus und gab noch 10 Assists. Die Partie endete 20:3.

Sein Lohn: «Das einzige, was er haben wollte, war ein Jägerschnitzel mit Pommes und Majo», erinnert sich Kay Fischbach, der Mr. Schalker Haie. Dazu kam eine Versicherung von 20 bis 23 Uhr von 7000 Dollar.

Erstmals in 27 Jahren NHL ist Jaromir Jagr mit den Calgary Flames für ein kanadisches Team tätig.

Bild: AP/The Canadian Press

Was Verschwörungstheoretiker längst wussten: Das Logo der Calgary Flames war von Jaromir Jagrs legendärer Vokuhila-Frisur inspiriert. Ist natürlich nur Spass!

The Flames logo is basically the Jaromir Jagr of NHL logos. pic.twitter.com/uesHqDZNJq — Sean Tierney (@ChartingHockey) 2. Oktober 2017

Jagr ist mit 45 Jahren mehr als vier Jahre älter als die nächstältesten NHL-Spieler. Diese sind aktuell Matt Cullen und Zdeno Chara (beide 40). Der älteste je in der NHL aktive Spieler war allerdings Gordie Howe, der 1979/80 mit 51 noch eine Saison spielte.

Jagrs Lieblingsspieler. Logisch:

Jagr verbuchte in der Saison 1995/96 149 Skorerpunkte (62 Tore/87 Assists). Rekord für einen rechten Flügelspieler.

Zu seinem Mitspieler Matthew Barnaby sagte er einst:

«Immer wenn ich dich nackt sehe, tut mir deine Frau leid.»

Jagr bestritt bisher in 64 Stadien ein NHL-Spiel. Darunter auch im Boston Garden oder im Yankee Stadium.

Veronika Koprivova ist seit 2015 Jagrs Freundin. Sie ist 26, Model, fotografiert gerne am Strand und hat einen Instagram-Account.

bild: Instagram

Zu Ehren des tschechischen Olympiasiegerteams von 1998 rund um Jagr schrieb man in seiner Heimat eine Oper mit dem Titel «Nagano». Hier gibt's Teil 1:

Jaromir Jagr liebt den tschechischen Masseur.

Jagr has found his next home- Calgary Flames pic.twitter.com/FtqIfpjHiu — The Hockey Hangout (@HockeyHangout) 2. Oktober 2017

35 Partien fehlen und Jaromir Jagr wäre der Spieler mit den meisten NHL-Partien aller Zeiten. In dieser Saison überholte er noch Ron Francis und liegt jetzt mit 1733 Einsätzen auf Rang 3 der ewigen Bestenliste. Vor ihm liegen nur Mark Messier (1756) und Gordie Howe (1767).

Jagr wurde 1990 mit Keith Tkachuk gedraftet. Dessen Sohn Matthew ist jetzt sein Mitspieler.

It's crazy that Jaromir Jagr and Matthew Tkachuk could be teammates. Jagr was drafted the same year as his dad, Keith Tkachuk, back in 1990 — Future Of The Six (@FutureOfThe6) 2. Oktober 2017

Bevor Matthew Tkachuk geboren wurde, hatte Jagr schon 667 Skorerpunkte in der NHL.

Jaromir Jagr registered 667 points in the NHL before Matt Tkachuk was even born. — Adam Herman (@AdamZHerman) 2. Oktober 2017

Jagr verdiente in der Saison 1992/93 letztmals unter einer Million Dollar pro Jahr. Damals waren es 700'000 Dollar, bei den Flames sind es in dieser Saison eine Million. Jagr sagt dazu: «Der am schlechtesten bezahlte Spieler des Teams zu sein, ist gar nicht mal so übel. So habe ich keinen Druck.»

According to the historical data we have on file, the last time Jagr earned less than $1M in base salary, was in 1992-93 when he made $700K. pic.twitter.com/x7quBb4jNc — CapFriendly (@CapFriendly) 2. Oktober 2017

Jagr erzielte 135 Game-Winning-Goals. Rekord in der NHL!

Ein Anagramm von Jaromir ist Mario Jr. Speziell dabei: In den frühen Jahren stand Mario Lemieux Jagr bei den Pittsburgh Penguins vor der Sonne. Dann wurde der Tscheche Captain und Superstar-Nachfolger Lemieux'.

2008 wechselte Jagr in die KHL zu Omsk. Dieser Transfer sollte eigentlich sein Karrierenende einleiten. Mit 39 Jahren kehrte er aber in die NHL zurück und unterschrieb bei Philadelphia.

Jagr hatte bei den Penguins seine eigene Erdnuss-Butter-Sorte. Noch heute kann man ein leeres Glas davon auf Ebay kaufen. Es kostet 29.99 Dollar. 2011 brachte jemand Jagr gar noch ein volles Glas in die Kabine. Hier seine Reaktion:

Jagr erlebte neben dem Spielerstreik 1992 auch die Lockouts 1994/94, 2004/05 und 2012/13. Er spielte dann jeweils bei seinem Heimatverein HC Kladno.

Jagr 2014:

«Ich werde nicht alt. Ich weiss nicht warum. Da musst du Gott fragen.»

Inna Puhajkova ist eine Ex-Freundin von Jaromir Jagr. Sie ist heute 31, Teilzeitmodel, trinkt gerne Sommerdrinks und hat einen Instagram-Account.

Jagr gehört zum «Triple Gold Club». Er gewann die Stanley Cups 1991 und 1992, wurde 2005 und 2010 Weltmeister und darf sich seit 1998 auch Olympiasieger nennen.

Diese Eishockey-Legenden sind im «Triple Gold Club»

Jagr spielte für acht NHL-Teams in dieser Reihenfolge: Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers. Die Calgary Flames sind sein neuntes Team. Am meisten verschiedene Arbeitgeber hatte in der NHL Mike Sillinger zwischen 1990 und 2009 mit deren zwölf.

Jagrs Vater ist Mitbesitzer und Präsident des HC Kladno. Auch Jagr selbst ist Mitbesitzer des tschechischen Zweitligisten. Dorthin kehrt er jetzt zurück.

Bild: AP/AP

Jagrs Vorname? Jaromir .

. Der Vorname von Jagrs Vater? Jaromir .

. Der Vorname von Jagrs Grossvater väterlicherseits? Jaromir .

. Der Vorname von Jagrs Grossvater mütterlicherseits? Jaromir.

Wollte Jagr den Punkterekord von Wayne Gretzky (3239 Punkte inklusive Playoffs) einholen, hätte er mit seinem bisherigen Punkteschnitt von 81 Zählern noch 13 Saisons spielen müssen. Er wäre dann 59.

Jagr soll ein schrecklicher Autofahrer mit Hang zu zu schnellem Fahren sein. Der ehemalige Teamkollege Phil Bourque sagte 2013: «Er war bekannt als schlechter Autofahrer. Sein Handschuhfach war voller Geschwindigkeitsbussen, aber ich glaube, er hat sie nie bezahlt.»

Jagr war 1990 nur die Nummer 5 im Draft. Vor ihm ausgewählt wurden Owen Nolan, Petr Nedved, Keith Primeau und Mike Ricci. Sie legten alle eine ordentliche Karriere hin.

2015 schlief Jagr mit dem 18-jährigen tschechischen Model Catherine. Dieses schoss am Morgen nach dem One-Night-Stand ein Selfie, wie der Superstar mit ihr im Bett schläft. Sie forderte rund 2000 Dollar, ansonsten werde sie das Bild publizieren. Jagr – damals Single – antwortete ihr cool: «Mir ist egal, was du damit machst.»

This Jaromir Jagr alleged blackmail saga ... so this girl took a selfie in bed with him, why?http://t.co/ylR0JPFpNq pic.twitter.com/TTiiPPu13y — Jason McIntyre (@jasonrmcintyre) 20. September 2015

Die bei Punkt 30 erwähnte Geschichte geht noch weiter. Catherine war ihrerseits damals die Freundin des tschechischen Nationalspielers Dominik Rudl, welcher Jagr als Idol verehrte.

Fast noch besser aber: Nach der Publikation des Fotos schrieb Jagr auf Facebook: «Hier noch ein Bild aus meiner Privatsphäre. Nur wollte niemand Geld dafür bezahlen.»

Seit dem Debüt von Jagr kamen in der NHL folgende zehn Franchise-Teams dazu:

Ottawa Senators

San Jose Sharks

Anaheim Ducks

Tampa Bay Lightning

Nashville Predators

Atlanta Thrashers/Winnipeg Jets

Minnesota Wild

Columbus Blue Jackets

Florida Panthers

Las Vegas Golden Knights

In der Saison 2005/06 erzielte Jagr in den ersten neun Partien zehn Treffer. So eine Quote erreichten bisher nur noch drei weitere Spieler.

Wir haben die Hälfte der Liste erreicht. Das wird mit den zehn besten Jagr-Toren aller Zeiten belohnt. Persönlicher Favorit: Nummer 2.

Jagr reihte zwischen 1991 und 2007 15 Saisons lang mindestens 70 Skorerpunkte aneinander. Rekord.

Jagr verdiente in den Saisons 2002/03 und 2003/04 je 11 Millionen Dollar. Das ist heute noch der höchste Durchschnittslohn einer Vertragslaufzeit (Cap Hit). Hinter ihm folgen Patrick Kane und Johnathan Toews (10.5 Millionen). In der nächsten Saison wird Connor McDavid ihn aber mit 12.5 Millionen ablösen.

Bild: AP/AP

Über 60 Prozent der aktuellen NHL-Spieler waren noch nicht auf der Welt, als Jaromir Jagr am 5. Oktober 1990 in der besten Liga der Welt debütierte.

Wieder mal ein gutes Quote von Jagr:

«Es interessiert mich nicht, wie wir's gemacht haben. Wir haben es gemacht.»

2014 sagte Jagr, dass er noch bis 50 spielen wolle. Das wäre bis zur Saison 2021/22. Nach der Unterzeichnung bei den Flames im Oktober 2017 erklärte er, dass dies zu 99,9 Prozent seine letzte Saison wird.

Wir haben noch eine Ex-Freundin gefunden: Andrea Veresova. Sie ist heute 37, Model, fotografiert gerne am Strand und hat einen Instagram-Account.

Ein Beitrag geteilt von Andrea Verešová Official (@andreaveresovaofficial) am 1. Okt 2017 um 5:18 Uhr

2014 erzielte Jagr seinen bisher letzten Hattrick. Mit 42 Jahren. Rekord.

Den letzten Shorthander feierte Jagr vor 13 Jahren. Insgesamt traf er elf Mal in Unterzahl.

Jagr kam 1972 auf die Welt und ist damit praktisch gleich alt wie die Calgary Flames. Der Klub wurde zwar schon im November 1971 gegründet, spielte aber erstmals 1972 in der NHL mit.

Jagr kann auch Fussball. Den Beweis lieferte er bei einem Benefizspiel 2002 in Tschechien ab.

Bild: AP CTK

201 Punkte (78 Tore/123 Assists) sammelte Jagr bisher in den Playoffs. Das bedeutet Rang 5 in der ewigen Bestenliste.

Mal wieder eine Ex-Freundin: Lucie Borhyova. Sie ist heute 39, TV-Moderatorin, fotografiert gerne am Strand und hat einen Instagram-Account.

Ein Beitrag geteilt von Lucie Borhyová Official (@lucie_borhyova) am 1. Jul 2017 um 6:55 Uhr

Jagr ist auch ein Spassvogel. Hier bei einem Länderspiel gegen Kanada:

Jagr eröffnete im Juli 1999 die erste Sportsbar in Prag. Sie war ein Tourismusziel, es standen unzählige Erinnerungsstücke drin, aber trotzdem musste sie nach gut zehn Jahren schliessen.

Nach 1992 dauerte es 21 Jahre bis Jagr 2013 wieder im Stanley-Cup-Endspiel stand. Rekord.

Es gab einst einen Frozen-Jagr-Bar, ein Glacé des Superstars. Dieses kostete 68 Cent.

Noch eine Ex-Freundin: Iva Kubelkova. Sie ist heute 40, Model, fotografiert gerne am Strand und hat einen Instagram-Account.

Ein Beitrag geteilt von Iva Kubelkova (@ivakubelkova) am 11. Aug 2017 um 13:03 Uhr

Jagr war/ist spielsüchtig. 2003 gab er zu, dass er zwischen 1998 und 2002 fast eine Million Dollar Schulden beim Gambling machte.

Tiefsinnig:

«Die meisten Menschen haben Freunde, aber kein Geld. Bei mir ist es anders rum. Ich habe kaum die Chance mit meinen ältesten Freunden zu sprechen. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte die Tschechoslowakei in die USA bringen. Dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt.»

Jagr als Werbestar in den 1990ern für die NHL-Playoffs:

Im Jahr 2000 verlor Jagr die Hart Memorial Trophy (MVP der Regular Season) wegen einer Stimme an Chris Pronger. Er dürfte es verkraftet haben, holte er doch im gleichen Jahr die Art Ross Trophy für die meisten Skorerpunkte in der Regular Season.

Jagrs Trainer bei den Flames, Glen Gulutzan ist nur sechs Monate älter als Jagr. Mit Jared Bednar, Jeff Blashill, John Hynes und Mike Yeo sind vier aktuelle NHL-Coaches jünger als der Flügelspieler.

Die legendären «Travelling Jagr» kommen aus Calgary.

In den 1990er-Jahren eröffnete Jagr zusammen mit seinem Vater in der Tschechoslowakei eine Hotelkette.

Zwischen 1980 und 2001 gewannen nur drei Spieler die Art Ross Trophy (meiste Skorerpunkte in der Regular Season). Es sind dies:

Wayne Gretzky (10-mal / 1981-1987, 1990, 1991, 1994)

Mario Lemieux (6-mal / 1988, 1989, 1992, 1993, 1996, 1997)

Jaromir Jagr (5-mal /1995, 1998-2001)

25 Jahre nach seinem ersten All-Star-Game, welches er mit 19 bestritt, wurde Jagr 2016 wieder ins Exhibition-Team gewählt.

Als Feuerwehrmann auf einer Ladies-Party – Jagr als Werbestar für das tschechische Lotto:

Da ist er schmerzlos:

«Ich liebe es, für Pittsburgh zu spielen. Aber wenn sie mich nicht mehr leisten können, würde ich gerne für L.A. oder New York spielen.»

Jagr erzielte am achtmeisten Game-Winning-Tore in den NHL-Playoffs. Kann er zu seinen 16 Toren noch eines hinzufügen, rückt er auf Rang 5 vor.

Jagr gilt als akribischer Arbeiter. Angeblich trainierte er selbst nach Spielen noch mit einer 20kg-Bleiweste auf dem Eis.

Zwischen 1991 und 2007 erzielte er 15 Saisons lang mindestens 30 Tore. Rekord.

Jagr sammelte am fünftmeisten Assists (1155) der NHL-Geschichte. 14 fehlen auf Ray Bourque, weitere 18 auf Mark Messier. Ron Francis (1249) und Wayne Gretzky (1963) liegen noch deutlicher voraus.

Jagr über den richtigen Zeitpunkt für den Rücktritt.

«Ich stimme Leuten nicht wirklich zu, die sagen, dass man auf dem Höhepunkt aufhören muss, damit einen die Menschen in Erinnerung behalten. Ich glaube, das ist Bullshit.»

Die Rückennummer 68 trägt Jagr als Erinnerung an den Prager Frühling 1968 und weil sein Grossvater in jenem Jahr verstarb.

Bild: AP/AP

Die 68 Punkte zu Jagr erschienen bereits im Oktober 2017, als Jagr zu den Flames wechselte.

