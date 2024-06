Abstimmungen im Kanton Freiburg: Darum geht es am Sonntag

Am 9. Juni 2024 finden im Kanton Freiburg zwei kantonale Abstimmungen statt. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse der kantonalen Vorlagen.

Kanton Freiburg: Initiative für bürgernahe öffentliche Spitalnotaufnahme 24/24

Der Kanton Freiburg stimmt am Sonntag über die Initiative für bürgernahe öffentliche Spitalnotaufnahme 24/24 ab. Bild: keystone

Am 9. Juni stimmt die Freiburger Bevölkerung über eine Verfassungsinitiative sowie einen Gegenentwurf ab.

Die Initiative will, dass die öffentliche Spitalnotaufnahme im Süden, im Zentrum und im deutschsprachigen Teil des Kantons rund um die Uhr und an sieben Tagen der Woche gewährleistet werden kann.

Der Grosse Rat und der Staatsrat lehnen diese Initiative ab und legen einen Gegenvorschlag vor, der zahlreiche Massnahmen zur Verbesserung des Notfallversorgungssystems umfasst sowie ein hohes Qualitäts- und Sicherheitsniveau für alle gewährleistet.

Kanton Freiburg: Finanzhilfe des Staates für das Freiburger Spital HFR

Ebenfalls am 9. Juni stimmt die Freiburger Bevölkerung über ein Dekret ab, das eine finanzielle Unterstützung des Staates für das freiburgische Spital HFR vorsieht.

Das Dekret sieht vor, dass der Staat dem HFR eine Bürgschaft in Höhe von 105 Millionen Franken zur Finanzierung der Investitionen 2024 bis 2026 sowie ein zinsloses Darlehen in Höhe von 70 Millionen Franken zur Finanzierung der Projektstudien für den Bau eines neuen Spitalzentrums als Ersatz für das Gebäude am derzeitigen Standort in Freiburg gewährt.