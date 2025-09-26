Der Kanton Appenzell Ausserrhoden befindet über die Kinderschutzinitiative. Bild: keystone/watson

Darüber wird am Sonntag im Kanton Appenzell Ausserrhoden abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Appenzell Ausserrhoden abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden dazu.

Kanton Appenzell Ausserrhoden: Kinderschutzinitiative

Die Initiative kam aufgrund der Covid-19-Pandemie und der Maskenpflicht auf. (Symbolbild) Bild: shutterstock

Darum geht es: Die Initiative fordert, dass gesundheitliche Schutzmassnahmen für Kinder und Jugendliche nur mit Zustimmung der Eltern/Erziehungsberechtigten angeordnet werden dürfen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Volksinitiative «Kein Zwang gegen Kinder und Jugendliche (Kinderschutzinitiative)» Ausgezählt: 0/20 | Stand: 18:49 Gemeinde

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate 0 Stände 0 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Mehr dazu: Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum

E-ID

E-ID Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate 0 Stände 0 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

(nib)