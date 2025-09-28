freundlich16°
Abstimmungen 2025
Appenzell

Kinderschutz: So hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden abgestimmt

Kantonale Abstimmungen: Kanton Appenzell-Ausserrhoden
Der Kanton Appenzell Ausserrhoden befindet über die Kinderschutzinitiative.Bild: keystone/watson

Kinderschutzinitiative: So hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden abestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Appenzell Ausserrhoden abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden dazu.
28.09.2025, 13:4528.09.2025, 13:45

Kanton Appenzell Ausserrhoden: Kinderschutzinitiative

Die Resultate:

Volksinitiative «Kein Zwang gegen Kinder und Jugendliche (Kinderschutzinitiative)»

Ausgezählt: 20/20 | Stand: Schlussresultat

28,5% Ja

71,5% Nein

Gemeinde

Die Ausserrhoder Stimmbevölkerung hat sich am Sonntag gegen weitere Vorschriften zu Masken oder medizinischen Untersuchungen an Schulen ausgesprochen. Die sogenannte Kinderschutzinitiative forderte, dass Massnahmen wie Impfungen für Kinder und Jugendliche an Volksschulen «nicht propagiert» werden dürfen.

Das Volksbegehren mit dem Titel «Kein Zwang gegen Kinder und Jugendliche» wurde als Reaktion auf Vorgaben von Kanton und Bund während der Covid-19-Pandemie eingereicht. Mit 71,5 Prozent Nein (14'297 Stimmen) und 28,5 Prozent Ja (5694 Stimmen) lehnte das Ausserrhoder Stimmvolk die Initiative deutlich ab. Die Stimmbeteiligung betrug 53,8 Prozent.

Gegen eine entsprechende Ergänzung hatten sich alle Fraktionen des Kantonsrats und die Ausserrhoder Regierung ausgesprochen.

Die Initiative verlangte, dass Massnahmen, die Kinder und Jugendliche betreffen, «nicht propagiert und nicht ohne die Zustimmung der Eltern oder anderer Erziehungsberechtigter angeordnet» werden dürfen. Dazu zählten die Initianten etwa das Tragen von Masken, das Testen oder Impfungen.

Wesentliche Anliegen der Initiative seien bereits erfüllt. Schulärztliche Impfungen etwa seien freiwillig und bedürften der Zustimmung der Eltern, wie die Regierung im Abstimmungsedikt schrieb. (nib/sda)

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert

Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung

58,0% Ja

42,0% Nein

15,5 Stände

5,5 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Mehr dazu:

Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum

E-ID

E-ID

Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung

50,0% Ja

50,0% Nein

5,5 Stände

15,5 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

(nib)

Mehr dazu:

Darum geht es bei der Abstimmung über die E-ID

Mehr zu den Abstimmungen:

Analyse
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
Themen
Erklärvideo Umweltverantwortungsinitiative
Video: watson
