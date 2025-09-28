freundlich16°
Abstimmungen 2025
Basel

Initiative Zämme in Europa: So hat Basel-Stadt abgestimmt

Abstimmungen 2024: Die Resultate aus dem Kanton Basel-Stadt.
Der Kanton Basel-Stadt stimmt am Sonntag über die Initiative «Zämme in Europa» ab.Bild: keystone/watson

Initiative «Zämme in Europa»: So hat Basel-Stadt abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Basel-Stadt abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Basel-Stadt dazu.
28.09.2025

Kanton Basel-Stadt: «Zämme in Europa»

Die Resultate:

Kantonale Initiative «für gute und stabile Beziehungen der Schweiz mit der Europäischen Union und den Nachbarländern (Zämme in Europa)»

Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat

64,5% Ja

35,5% Nein

Gemeinde

Basel-Stadt erhält mit einer Ergänzung in der Kantonsverfassung den Auftrag, sich um «gute und stabile Beziehungen» der Schweiz mit der EU zu bemühen. Das Stimmvolk hat am Sonntag die Initiative «Zämme in Europa» deutlich angenommen.

Der Entscheid für die europafreundliche Initiative fiel mit 32'881 zu 18'075 Stimmen, wie die Staatskanzlei am Sonntag mitteilte. Dies entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 64,5 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug 50,7 Prozent. Sowohl in der Stadt Basel wie auch in den beiden Landgemeinden Riehen und Bettingen fand die Vorlage eine Mehrheit.

Die Basler Sektion der Europäischen Bewegung Schweiz hatte die Initiative lanciert. Nach dem gescheiterten Rahmenabkommen von 2021 wollte sie mit der Verankerung eines «Europa-Artikels» in der Verfassung ein Zeichen des Kantons an Bundesbern setzen. Der Artikel schreibt jedoch keine konkreten Handlungsanweisungen vor.

Das Volksbegehren fand sowohl bei der Regierung als auch bei allen Parteien mit Ausnahme der SVP Unterstützung. Der Nachbarkanton Baselland wird zu einem späteren Zeitpunkt über eine gleichlautende Initiative befinden. (sda)

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert

Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung

58,0% Ja

42,0% Nein

15,5 Stände

5,5 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Mehr dazu:

Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum

E-ID

E-ID

Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung

50,0% Ja

50,0% Nein

5,5 Stände

15,5 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

(nib)

Mehr dazu:

Darum geht es bei der Abstimmung über die E-ID

Mehr zu den Abstimmungen:

Analyse
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
