Abstimmungen 2025
Schaffhausen

Abstimmung im Kanton Schaffhausen: Die Resultate zum Spitalgesetz live

Abstimmungen am 9. Februar 2025 in der Schweiz: Alle Resultate aus dem Kanton Schaffhausen.
Der Kanton Schaffhausen stimmt über die baulichen Erneuerungen des Spitals ab.Bild: keystone/watson

Die Resultate zur Abstimmung über die Spitäler im Kanton Schaffhausen live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Schaffhausen abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Schaffhausen dazu.
30.11.2025, 07:00

Kanton Schaffhausen: Teilrevision des Spitalgesetzes

Ein Fahrzeug der Schutz und Rettung faehrt in die Einfahrt der Ambulanz im Stadtspital Triemli Zuerich, am Mittwoch 29. November 2017. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Die Spitäler des Kantons Schaffhausen sollen erneuert werden.Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Der eigentliche Gegenvorschlag sieht vor, bauliche Erneuerungen der Spitäler Schaffhausen mit Eigenkapitalreserven und Darlehen finanziell zu unterstützen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Teilrevision des Spitalgesetzes (Kantonsbeitrag an die bauliche Erneuerung des Kantonsspitals)

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Darum geht es bei der Abstimmung um den Service Citoyen

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier:

Exodus der Superreichen oder Geldsegen – das Erklärvideo zur Erbschaftssteuer-Initiative
