Im Kanton Tessin wird über zwei Initiativen zu den Krankenkassen abgestimmt. Bild: keystone/watson

Darüber wird am Sonntag im Kanton Tessin abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Tessin abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Tessin dazu.

Kanton Tessin: 10-Prozent-Initiative

Tessinerinnen und Tessiner sollen künftig nicht mehr als 10 Prozent ihres Haushaltseinkommens für die Krankenkasse ausgeben. Bild: Andrea Zahler / CH Media

Darum geht es: Im Kanton Tessin wird gefordert, dass all jene Personen Prämienverbilligungen erhalten, welche mehr als 10 Prozent ihres verfügbaren Haushaltseinkommens dafür ausgeben. So sollen niedrige und mittlere Einkommen stärker entlastet werden.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Iniziativa popolare legislativa generica del15 dicembre 2022 “Esplosione premi di cassa malati: ora basta!(Iniziativa per il 10%)” Ausgezählt: 0/100 | Stand: 18:50 Gemeinde

Kanton Tessin: Initiative zur Krankenversicherung

Darum geht es: In einer weiteren Initiative wird im Kanton Tessin gefordert, dass die Bewohnerinnen und Bewohner mehr Versicherungskosten von ihren Steuern abziehen können. Alleinstehende können heute beispielsweise 5500 Franken abziehen, die Initiative fordert eine Erhöhung auf 9000 Franken.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Iniziativa popolare legislativa del 29 agosto 2022 “Basta spennare il cittadino, cassa malatideducibile integralmente!” Ausgezählt: 0/100 | Stand: 18:50 Gemeinde

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate 0 Stände 0 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

E-ID

E-ID Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate 0 Stände 0 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

(leo)