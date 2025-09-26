Darüber wird am Sonntag im Kanton Tessin abgestimmt
Kanton Tessin: 10-Prozent-Initiative
Darum geht es: Im Kanton Tessin wird gefordert, dass all jene Personen Prämienverbilligungen erhalten, welche mehr als 10 Prozent ihres verfügbaren Haushaltseinkommens dafür ausgeben. So sollen niedrige und mittlere Einkommen stärker entlastet werden.
Iniziativa popolare legislativa generica del15 dicembre 2022 “Esplosione premi di cassa malati: ora basta!(Iniziativa per il 10%)”
Kanton Tessin: Initiative zur Krankenversicherung
Darum geht es: In einer weiteren Initiative wird im Kanton Tessin gefordert, dass die Bewohnerinnen und Bewohner mehr Versicherungskosten von ihren Steuern abziehen können. Alleinstehende können heute beispielsweise 5500 Franken abziehen, die Initiative fordert eine Erhöhung auf 9000 Franken.
Iniziativa popolare legislativa del 29 agosto 2022 “Basta spennare il cittadino, cassa malatideducibile integralmente!”
Nationale Vorlagen
Steuer auf Zweitliegenschaften
Eigenmietwert
Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.
E-ID
E-ID
Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.
