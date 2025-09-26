Darüber wird am Sonntag im Kanton Thurgau abgestimmt
Kanton Thurgau: Änderung des Ruhetagsgesetzes
Darum geht es: Im Thurgau sind diverse Veranstaltungen nicht-religiöser Art an hohen Feiertagen verboten. Diese Änderung soll das Gesetz moderat lockern. So sollen künftig an hohen Feiertagen kulturelle und sportliche Veranstaltungen in Innenräumen mit unter 500 Teilnehmenden erlaubt werden. Die Gesetzesvorlage wurde vom Grossen Rat beschlossen, dagegen wurde jedoch das Referendum ergriffen.
Die Resultate:
Totalrevision des Ruhetagsgesetzes (Lockerung des Veranstaltungsverbots an hohen Feiertagen)
Nationale Vorlagen
Steuer auf Zweitliegenschaften
Eigenmietwert
Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.
E-ID
E-ID
Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.
