Im Kanton Thurgau wird über das Ruhetagsgesetz abgestimmt. Bild: keystone/watson

Darüber wird am Sonntag im Kanton Thurgau abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Thurgau abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Thurgau dazu.

Kanton Thurgau: Änderung des Ruhetagsgesetzes

Darum geht es: Im Thurgau sind diverse Veranstaltungen nicht-religiöser Art an hohen Feiertagen verboten. Diese Änderung soll das Gesetz moderat lockern. So sollen künftig an hohen Feiertagen kulturelle und sportliche Veranstaltungen in Innenräumen mit unter 500 Teilnehmenden erlaubt werden. Die Gesetzesvorlage wurde vom Grossen Rat beschlossen, dagegen wurde jedoch das Referendum ergriffen.

Die Resultate:

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Mehr dazu: Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum

E-ID

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

(leo)