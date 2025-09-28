freundlich16°
Abstimmungen 2025
Thurgau

Tanzverbot: So hat der Kanton Thurgau abgestimmt

Kantonale Abstimmung im Kanton Thurgau
Im Kanton Thurgau wird über das Ruhetagsgesetz abgestimmt.Bild: keystone/watson

Tanzverbot: So hat der Kanton Thurgau abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Thurgau abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Thurgau dazu.
28.09.2025, 15:1328.09.2025, 15:13

Kanton Thurgau: Änderung des Ruhetagsgesetzes

Die Resultate:

Totalrevision des Ruhetagsgesetzes (Lockerung des Veranstaltungsverbots an hohen Feiertagen)

Ausgezählt: 80/80 | Stand: Schlussresultat

51,1% Ja

48,9% Nein

Gemeinde

Im Kanton Thurgau sind künftig auch an den höchsten Feiertagen nicht religiöse Veranstaltungen möglich. Die Stimmbevölkerung hat am Sonntag der Totalrevision des Ruhetagsgesetzes knapp zugestimmt.

Im Thurgau sind damit künftig auch an den fünf höchsten Feiertagen kulturelle und sportliche Veranstaltungen möglich. Bedingung ist, dass sie in Innenräumen stattfinden und nicht mehr als 500 Personen daran teilnehmen.

Bisher galt im Thurgau am Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag sowie am Weihnachtstag ein grundsätzliches Verbot von Anlässen nicht religiöser Art wie öffentliche Sport-, Tanz-, Kultur- und Konzertveranstaltungen.

Die Thurgauer Stimmberechtigten bewilligten die Aufhebung des sogenannten Tanzverbots mit 45’982 Ja-Stimmen (51,1 Prozent) zu 43’964 Nein-Stimmen (48,9 Prozent). Die Stimmbeteiligung lag bei 52,1 Prozent.

Gegen den Entscheid des Grossen Rates, diese Einschränkung aufzuheben, ergriffen EDU, EVP, Teile der SVP sowie vereinzelte Mitglieder von Mitte und FDP das Referendum. Deshalb mussten die Stimmberechtigten am Sonntag darüber entscheiden. (sda)

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert

Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung

58,0% Ja

42,0% Nein

15,5 Stände

5,5 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Mehr dazu:

Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum

E-ID

E-ID

Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung

50,0% Ja

50,0% Nein

5,5 Stände

15,5 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

Mehr dazu:

Darum geht es bei der Abstimmung über die E-ID

(leo)

Mehr zu den Abstimmungen:

Analyse
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
Themen
