Darüber wird am Sonntag im Kanton Zürich abgestimmt
Kanton Zürich: Energiegesetz
Darum geht es: 2022 wurde das Klimaschutzgesetz im Kanton Zürich angenommen, das das «Netto-Null»-Ziel vorsieht. Der Kantonsrat hat den Gesetzesentwurf in einem Punkt verändert. Somit soll das Netto-Null-Ziel bis 2040, spätestens aber bis 2050 erreicht werden. Deshalb stimmen wir erneut darüber ab.
Energiegesetz (EnerG) (Änderung vom 27. Januar 2025; Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel)
Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.
Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.
