Darüber wird am Sonntag im Kanton Zürich abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Zürich abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Zürich dazu.

Kanton Zürich: Energiegesetz

Die Solarenergie ist ein Ansatz, den Kanton Zürich klimafreundlicher zu machen. (Symbolbild) Bild: keystone

Darum geht es: 2022 wurde das Klimaschutzgesetz im Kanton Zürich angenommen, das das «Netto-Null»-Ziel vorsieht. Der Kantonsrat hat den Gesetzesentwurf in einem Punkt verändert. Somit soll das Netto-Null-Ziel bis 2040, spätestens aber bis 2050 erreicht werden. Deshalb stimmen wir erneut darüber ab.

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

E-ID

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

