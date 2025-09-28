Energiegesetz 2040: So hat der Kanton Zürich abgestimmt

wechselnd bewölkt17°
Abstimmungen in der Schweiz am 22. September 2024: Die Resultate aus dem Kanton Zürich.
Der Kanton Zürich stimmte am Sonntag über das Energiegesetz ab. Bild: keystone/watson

Am 28. September 2025 wurde im Kanton Zürich abgestimmt. Auf nationaler Ebene standen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangten diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Zürich dazu.
28.09.2025, 15:4628.09.2025, 16:50

Kanton Zürich: Energiegesetz

Die Resultate:

Energiegesetz (EnerG) (Änderung vom 27. Januar 2025; Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel)

Ausgezählt: 160/160 | Stand: Schlussresultat

40,5% Ja

59,5% Nein

Gemeinde

Der Kanton Zürich soll erst 2050 klimaneutral werden - und nicht bereits im Jahr 2040. Das haben die Stimmberechtigten mit einem Nein-Stimmenanteil von 59,3 Prozent beschlossen.

Bisher steht im Zürcher Energiegesetz keine Jahreszahl zum Netto-Null-Zeitpunkt. Das Stimmvolk gab der Politik vor zwei Jahren lediglich den Auftrag, die Treibhausgase zu reduzieren, um die Klimaerwärmung einzudämmen.

Eine Mehrheit des Kantonsrats entschied jedoch, nachträglich doch noch eine Jahreszahl ins Gesetz zu schreiben - und zwar 2040. Dieses Ziel haben sich auch die Städte Zürich und Winterthur vorgenommen.

SVP befürchtet «nordkoreanische Verhältnisse»

Der SVP ging das zu schnell, weshalb sie das Referendum ergriff. Sie befürchtet bei einem Netto-Null-Ziel 2040 «nordkoreanische Verhältnisse» und eine überbordende Verbotskultur.

Das Stimmvolk teilte offensichtlich diese Befürchtung. Die FDP kritisierte da Netto-Null-Ziel 2040 ebenfalls als «unrealistisch». Der Regierungsrat selber plädierte ebenfalls dafür, sich beim Tempo dem Bund anzupassen und somit 2050 ins Gesetz zu schreiben.

Gegen das Energiegesetz mit dem Netto-Null-Ziel 2040 stimmten 282'259 Zürcherinnen und Zürcher, dafür waren 191'915. Die Stimmbeteiligung lag bei 51,3 Prozent. Mit diesem Ergebnis passt der Kanton sein Tempo hin zur Klimaneutralität jenem des Bundes an.

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert

Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat

57,7% Ja

42,3% Nein

16,5 Stände

6,5 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

E-ID

E-ID

Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat

50,4% Ja

49,6% Nein

7,5 Stände

15,5 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Hier geht es zu den Abstimmungen aus der Stadt Zürich:

Laubbläser-Verbot und VBZ-Abo: So hat die Stadt Zürich abgestimmt

Mehr zu den Abstimmungen:

Analyse
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
