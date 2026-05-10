Karin Perraudin ist Präsidentin der Groupe Mutuel und erläutert für watson das Konzept der integrierten Versorgung. bild: montage watson

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Integrierte Versorgung: Wunderlösung oder Marketingtrick?

Die Präsidentin der Groupe Mutuel erläutert die Herausforderungen rund um integrierte Versorgung, die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, und inwieweit sie dazu beitragen könnte, die Gesundheitskosten zu senken.

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Karin Perraudin / franc parler

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Bessere Koordination, weniger unnötige Eingriffe, eine verbesserte Lebensqualität und Kosten, die besser kontrolliert werden könnten. Die integrierte Versorgung wird heute als das Wundermittel gegen die explodierenden Gesundheitskosten, insbesondere bei chronischen Krankheiten, präsentiert. Doch je häufiger sie in allen Diskussionen genannt wird, desto mehr stellt sich eine Frage: Handelt es sich um eine echte Systemänderung oder nur um einen leeren Slogan?

Die Ausgangslage ist unstrittig. Die Alterung der Bevölkerung, medizinische Innovationen und der Mangel an Koordination im System führen zu einem starken Anstieg des Pflegebedarfs und der Kosten. Unser System bleibt jedoch grösstenteils auf Notfälle, isolierte Eingriffe und isolierte Fachbereiche ausgerichtet. Das Ergebnis: fragmentierte Behandlungswege, doppelte Untersuchungen, vermeidbare Krankenhausaufenthalte und das oft auftretende Gefühl von Patientinnen und Patienten, allein und verloren zu sein.

Röstibrücke Jeden Sonntag lädt watson Persönlichkeiten aus der Romandie ein, um aktuelle Ereignisse zu kommentieren oder ein Thema ins Licht zu rücken, das sonst zu wenig Beachtung findet.



Mit dabei: Nicolas Feuz (Schriftsteller), Anne Challandes (Schweizer Bauernverband), Roger Nordmann (Berater, ehem. SP-Nationalrat), Damien Cottier (FDP), Céline Weber (GLP), Karin Perraudin (Groupe Mutuel, ehem. CVP), Samuel Bendahan (SP), Ivan Slatkine (Verleger) und die QoQa-Otte.

Die integrierte Versorgung verspricht, dieses Problem grösstenteils zu lösen: eine koordinierte Betreuung rund um den Patienten, ein Hausarzt, der die Rolle des «Dirigenten» übernimmt, sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen, Krankenpflegern und anderen Gesundheitsfachkräften, ohne die Integration digitaler Werkzeuge zu vergessen.

Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Auf dem Papier ist es einfach, kohärent und sehr attraktiv. In der Praxis ist es jedoch komplexer. Integrierte Versorgung funktioniert weder von selbst noch ohne Anreize, sei es finanzieller oder regulatorischer Natur. Drei wesentliche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die integrierte Versorgung tatsächlich effizient und für die Patientinnen und Patienten nützlich ist.

Nachhaltige Finanzierung des tatsächlichen Nutzens

Die Integration der Versorgung darf nicht nur medizinisch, sondern muss auch wirtschaftlich sein. Wenn spezielle Budgets es ermöglichen, die Behandlungswege zu organisieren, die Teams zu unterstützen und die Patientinnen und Patienten über längere Zeit zu begleiten, werden die Effekte greifbar, insbesondere für Menschen mit chronischen Krankheiten. Für eine effektive integrierte Versorgung müssen die Koordination und die zentrale Rolle des Hausarztes sowohl medizinisch als auch finanziell ausdrücklich unterstützt werden.

Damit dieser Ansatz wirtschaftlich tragfähig ist, ist es wichtig, dass das Pflegenetzwerk eine kritische Grösse erreicht und vor allem, dass die Patientinnen und Patienten über mehrere Jahre hinweg dem Netzwerk treu bleiben. Zudem müssen es neue Modelle ermöglichen, die Krankenkasse erst nach einigen Jahren zu wechseln. Nur unter diesen Bedingungen könnten die eingesparten Kosten die anfängliche Investition übertreffen.

Informationsaustausch durch elektronische Gesundheitsakten

Die effektive Koordination der Pflege ohne Informationsaustausch ist eine Illusion. Auch heute noch sind medizinische Daten oft fragmentiert und zwischen verschiedenen Akteuren verstreut und manchmal zum Zeitpunkt, an dem sie am nützlichsten wären, nicht zugänglich. Das Ergebnis: wiederholte Untersuchungen, Informationsverluste und Entscheidungen, die auf einer unvollständigen Sicht des Patienten basieren.

Integrierte Versorgung setzt das Gegenteil voraus: eine zugängliche, zuverlässige und zum richtigen Zeitpunkt zwischen allen beteiligten Fachkräften geteilte Information. Die elektronische Gesundheitsakte ist in dieser Hinsicht ein zentrales Element. Nicht als weiteres technologisches Werkzeug, sondern als gemeinsame Grundlage, die unerlässlich ist, um Behandlungswege zu vereinfachen, Redundanzen zu vermeiden und die Qualität medizinischer Entscheidungen zu verbessern. Ohne eine solche Infrastruktur wird integrierte Versorgung eine lobenswerte, aber schwer umsetzbare Ambition bleiben, insbesondere in grossem Massstab.

Qualität vor Quantität: Weniger ist mehr

Integrierte Versorgung ergibt nur dann Sinn, wenn das gemessen wird, was wirklich zählt: die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten, ihre Autonomie, die Stabilität ihres Gesundheitszustands und nicht die Anzahl der abgerechneten Leistungen. Das erfordert die Akzeptanz einer tiefgreifenden kulturellen Veränderung: Die Vergütung soll eher den geschaffenen Wert als die produzierte Menge honorieren. Diese Logik der «Vergütung nach Qualität» basiert auf konkreten Indikatoren: der Entwicklung des Gesundheitszustands (PROMS), der Patientenzufriedenheit (PREMS), der Einhaltung der Behandlungswege und der Koordination zwischen den Fachkräften.

Indem man die Qualität und Relevanz der Pflege wertschätzt, schafft man die Voraussetzungen für eine kohärentere, verantwortungsvollere und finanziell nachhaltigere Medizin. Genau in diesem Rahmen entfalten integrierte Versorgungsansätze ihren vollen Sinn: nicht mehr produzieren, sondern besser heilen – und das über einen längeren Zeitraum.

Ist die integrierte Versorgung nun ein Wundermittel oder nur Marketing?

Die Antwort ist nuancierter und anspruchsvoller als einfache Standardformulierungen. Integrierte Versorgung ist weder Mythos noch Betrug. Aber sie ist auch keine fertige Lösung, die man auf ein unverändertes System anwenden könnte. Es handelt sich um eine Systementscheidung. Eine innovative Entscheidung, die voraussetzt, in die Koordination zu investieren, finanzielle Anreize in Einklang zu bringen und die Qualität in den Mittelpunkt der Entscheidungen zu stellen. Und nicht zu vergessen: Der Informationsaustausch ist unerlässlich für das Funktionieren eines Pflegenetzwerks. Aber vor allem ist es ein Paradigmenwechsel: gesunde Menschen behandeln, um zu verhindern, dass sie krank werden.

In einem Kontext der Alterung der Bevölkerung und dem Anstieg chronischer Krankheiten wäre es ein Fehler, das Potenzial der integrierten Versorgung zu ignorieren. Sie verspricht keine Wunder und wird die Rechnung nicht unbedingt auf spektakuläre Weise senken. Aber sie bietet die Möglichkeit eines kohärenteren, menschlicheren und nachhaltigeren Systems. Man muss dazu jedoch die Paradigmenwechsel akzeptieren, die sie sowohl für die Versicherer, die Ärztinnen als auch die Patienten mit sich bringt.

Karin Perraudin ist … Absolventin der HEC Lausanne und eidgenössisch diplomierte Wirtschaftsprüferin. Im Jahr 2002 wurde sie im Alter von 28 Jahren Mitglied des Verwaltungsrats der Walliser Kantonalbank, dem sie von 2011 bis 2013 als Präsidentin vorstand. Heute ist sie Verwaltungsratspräsidentin der Groupe Mutuel sowie Verwaltungsrätin bei fenaco und Ameropa. Neben ihrem wirtschaftlichen Engagement setzt sich Karin Perraudin als Präsidentin der Fovahm (Walliser Stiftung für Menschen mit geistiger Behinderung) auch für soziale Aspekte ein. bild: dr