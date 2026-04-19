Invasive Neophyten sind und bleiben ein Problem – auch in der Schweiz. bild: USPF / Imago, montage watson

Röstibrücke

Diese exotischen Pflanzen stellen eine Bedrohung dar – wie man ihnen begegnen kann

Hinter manchmal verlockend wirkenden Pflanzen verbirgt sich eine echte Bedrohung: Invasive Neophyten breiten sich in der Schweiz aus und erfordern Wachsamkeit sowie gemeinsames Handeln.

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Anne challandes / Franc-Parler

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Invasive Neophyten? Was steckt dahinter? Mein Artikel soll dich nicht über Anfänger in einem bestimmten Bereich oder Neulinge in einer neuen Disziplin aufklären. Hier geht es vielmehr um Pflanzenarten, die ursprünglich nicht in der Schweiz heimisch waren, sich jedoch schnell ausbreiten und einheimische Ökosysteme bedrohen.

Es geht auch nicht um ein aktuelles politisches Thema. Nein, mein Artikel widmet sich einem sehr konkreten Thema, das uns alle betrifft – sowohl im Alltag als auch auf lange Sicht. Unter dem Begriff «invasive Neophyten» spreche ich von exotischen Pflanzen, die entweder absichtlich oder versehentlich eingeführt wurden und sich in einem Land oder einer Region verbreiten, in der sie nicht ursprünglich heimisch sind.

Röstibrücke Jeden Sonntag lädt watson Persönlichkeiten aus der Romandie ein, um aktuelle Ereignisse zu kommentieren oder ein Thema ins Licht zu rücken, das sonst zu wenig Beachtung findet.



Mit dabei: Nicolas Feuz (Schriftsteller), Anne Challandes (Schweizer Bauernverband), Roger Nordmann (Berater, ehem. SP-Nationalrat), Damien Cottier (FDP), Céline Weber (GLP), Karin Perraudin (Groupe Mutuel, ehem. CVP), Samuel Bendahan (SP) und die QoQa-Otte.

Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Das Problem der invasiven Neophyten betrifft alle Regionen der Welt, einschliesslich der Schweiz. Es stellt sowohl eine globale als auch eine lokale Herausforderung dar.

Das Problem darf nicht unterschätzt werden

Weltweit werden diese Pflanzen nach den fünf globalen Veränderungsfaktoren klassifiziert und dokumentiert, die die Natur am meisten beeinflussen. Sie breiten sich kontinuierlich aus, mit fast 200 neuen exotischen Arten jedes Jahr, wie auf infoflora.ch zu erfahren ist.

Auch in der Schweiz haben diese Pflanzen ihren Platz in der Natur gefunden, breiten sich schnell aus und verdrängen aufgrund Fehlens natürlicher Feinde die einheimische Vegetation, wodurch sie zu einem echten Problem werden. Dabei handelt es sich oft um Pflanzen, die auf irgendeine Weise in ein Land oder eine Region eingeführt wurden (aufgrund ihrer Schönheit oder Beliebtheit, ob kultiviert oder gepflanzt), ohne dass das zukünftige Risiko jemals richtig eingeschätzt oder überhaupt erkannt wurde.

Die «Kontamination» kann auch durch die unbeabsichtigte und unbewusste Einfuhr von Samen oder Pflanzenteilen erfolgen: sei es an der Sohle eines Schuhs, in den Ecken eines Koffers oder am Ende einer Tasche. Von unseren Gärten aus breiten sich diese Pflanzen dann in die Natur aus, durch die Verbreitung von Samen und Pflanzenteilen, etwa durch den Wind, Vögel oder andere Tiere.

Die Behörden und Organisationen haben das Phänomen erkannt und eine nationale Strategie entwickelt. Doch es reicht nicht aus, wenn nur die Behörden oder öffentliche Dienste aktiv werden. Damit die Massnahme effektiv ist, erfordert sie eine viel breitere Beteiligung, eine bürgerliche Reaktion und tägliche Aufmerksamkeit.

Das Erkennen problematischer Pflanzen und das Handeln dagegen sollte ein Reflex werden, ähnlich wie das Entsorgen eigener Abfälle in einem Mülleimer oder das Aufsammeln und ordnungsgemässe Entsorgen von Müll, den man auf seinem Weg findet. Die Aktivitäten zur Förderung des Kampfes gegen invasive Neophyten nehmen zu. Sie beinhalten Informations- und Sensibilisierungsmassnahmen sowie Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung und Bekämpfung der Invasion.

Es geht nicht nur darum, die einheimischen Arten zu schützen, sondern auch und vor allem um die Gesundheit von Menschen und Tieren, die Biodiversität und unsere Ernährung.

Eine Bedrohung für die Artenvielfalt und die Gesundheit

Tatsächlich können diese unerwünschten Pflanzen durch ihre ungehinderte Ausbreitung die einheimischen, wilden oder kultivierten Arten verdrängen, die Tiere ihrer Lebensräume und lebenswichtigen Ressourcen berauben, Infrastrukturen und Bauwerke beschädigen und sogar die Gesundheit von Menschen und Tieren gefährden.

Sie mindern die lokale Biodiversität und schaffen Konkurrenz zu den Kulturen, die für eine ausgewogene Ernährung unerlässlich sind. Diese verschiedenen Risiken, zusammen mit ihrer schnellen Ausbreitung und den verursachten Schäden, werden tatsächlich genutzt, um ihren invasiven Charakter zu bewerten.

Auch wenn sie schön sein mögen, sind nicht alle Pflanzen harmlos, und nicht alle tragen zu einer gesunden und nachhaltigen Ernährung bei. Manche können sogar das Gegenteil bewirken und müssen bekämpft werden. Hier einige Beispiele.

Amerikanische, Kanadische oder Riesen-Goldruten

Wie die einjährigen Windenblumen haben auch die Blüten und sind schön anzusehen. Doch hinter ihrem dekorativen Aussehen breiten sie sich schnell aus und dringen in Gärten und natürliche Räume ein, wodurch sie die lokalen Pflanzen bedrohen, auf die unsere Früchte, Gemüse und Kräuter angewiesen sind.

Die amerikanischen Goldruten (Solidago canadensis oder gigantea, lateinisch) bedecken gerne sonnige Wiesen. bild: Imago

Die einjährige Windenblume kann bis zu 50'000 Samen pro Pflanze produzieren. Daher muss sie so früh wie möglich, vor der Blüte, mitsamt ihrer Wurzel entfernt werden.

Die einjährige Windenblume (Erigeron annuus, lateinisch) mag zwar schön sein, doch bleibt sie eine problematische invasive Art. Image: Imago

Riesen-Bärenklau

Diese Pflanze ist giftig für Menschen und Tiere. Bei Sonnenexposition kann ihr Saft schwere, sehr schmerzhafte Verbrennungen verursachen, deren Narben langfristig sichtbar bleiben.

Obwohl ihre Grösse im Erwachsenenalter sie leicht erkennbar macht, ist es wichtig, grösste Vorsicht walten zu lassen und Abstand zu jeder Pflanze zu halten, bei der auch nur der geringste Zweifel besteht.

Die Riesen-Bärenklau (lateinisch Heracleum mantegazzianum) blüht von Juni bis September. bild: Imago

Der Schmetterlingsflieder

Wer hat nicht schon einmal im Garten oder am Strassenrand die schönen Blütenstände des Schmetterlingsbaums, des Buddleja, bewundert oder sich für das immergrüne und blickdichte Laub des Kirschlorbeers entschieden, um seine Terrasse vor den Blicken der Passanten zu schützen?

Während Schmetterlinge gerne den süssen Nektar der Buddleia geniessen, sind ihre Raupen anspruchsvoller und finden nach dem Schlüpfen weder auf dieser Art noch bei den von ihr verdrängten Pflanzen genügend Nahrung.

Der Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii, lateinisch) ist eine sehr häufige Art in den Gärten der Schweiz. bild: Imago

Der Kirschlorbeer hingegen bietet keine Nahrung für Insekten. Seine Samen werden jedoch von Vögeln transportiert und unkontrolliert in der Natur verbreitet.

Der Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus, lateinisch) ist zusammen mit den Photinien eine der am häufigsten verwendeten Pflanzenarten für die Anlage von Hecken. bild: Imago

Kap-Greiskraut und Jakobskraut

Einige Pflanzen können sogar Risiken für die Gesundheit von Menschen und Tieren darstellen. Das Kap-Kreuzkraut und das Jakobskreuzkraut sind besonders giftig für Nutztiere und Pferde. Kontaminierte Lebensmittelprodukte stellen ein Risiko für die Gesundheit der Verbraucher dar.

Der Erste ist «exotisch», während der Zweite heimisch ist, aber die Risiken sind für beide ähnlich und real. Ihre Ausbreitung würde schwerwiegende Konsequenzen für die Gesundheit der Tiere und unsere Ernährung haben.

Das Kap-Kreuzkraut (Senecio inaequidens, lateinisch) stellt insbesondere für Nutztiere und Pferde eine Gefahr dar. bild: Imago

Ambrosia

Der Kontakt der Haut mit der Ambrosia kann allergische Reaktionen hervorrufen, und ihr Pollen kann einen starken Heuschnupfen und Asthma auslösen. Es wird daher empfohlen, sie vor dem Beginn der Pollenverbreitung im Juli zu entfernen. Danach ist das Tragen von Handschuhen und einer Staubmaske ratsam.

Die Beifussblättrige Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia, lateinisch) ist stark allergen. bild: Imago

Gemeinsam bekämpfen

Wegen ihres hohen Schadenspotenzials müssen invasive Neophyten aktiv und gezielt bekämpft werden. Es gilt, frühzeitig vorzubeugen oder zu handeln und die richtigen Massnahmen zum passenden Zeitpunkt anzuwenden. Auch wenn eine vollständige Beseitigung nicht immer möglich ist, ist es entscheidend, eine weitere Ausbreitung zu verhindern, um die Schäden zu begrenzen.

Helft uns, sie zu bekämpfen! Jede und jeder kann in seinem Umfeld, auf informierte und koordinierte Weise, einen Beitrag leisten.

Die erste Massnahme besteht darin, keine Neophyten zu kaufen. Zögere nicht, im Geschäft nach Informationen zu fragen. Einige Arten sind in der Schweiz verboten, andere werden nicht empfohlen und können problemlos durch eine attraktive Alternative ersetzt werden – idealerweise durch eine heimische Pflanze, die perfekt für die lokale Fauna geeignet ist. Die Möglichkeiten sind zahlreich, sei es auf dem Balkon, im Garten, auf dem Dorfplatz oder in einem öffentlichen Park.

Die frühzeitige Erkennung ist ein effektives Mittel im Kampf, das leichter umzusetzen, kostengünstiger und mit besseren Erfolgsaussichten verbunden ist. Darüber hinaus ist eine aktive und umfassende Bekämpfung notwendig. Eine Meldung wird empfohlen, und für einige Arten sind Meldung und Bekämpfung sogar verpflichtend. Es ist auch wichtig, die notwendigen Vorsichtsmassnahmen bei der Umsetzung und Durchführung der Massnahmen zu treffen sowie bei der Entsorgung der Abfälle.

Eine Kampagne zur Information und Sensibilisierung

Um zu diesem gemeinschaftlichen Einsatz beizutragen, hat der Schweizerische Bauern- und Frauenverband (USPF) 2025 eine Sensibilisierungskampagne ins Leben gerufen, die auch in diesem Jahr fortgesetzt wird, mit einem Schwerpunkt auf der frühzeitigen Erkennung und Identifikation. Regelmässige Beiträge in unseren sozialen Netzwerken und auf unserer Website bieten Informationen und vertiefen das Thema mit den verfügbaren Links.

Jede und jeder, auch Neulinge, kann sich an diesem Einsatz beteiligen, indem er oder sie sich informiert und die richtigen Schritte unternimmt. Zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt, der Natur – von unserer Umgebung bis auf unseren Teller!

Folge unseren regelmässigen Beiträgen zu diesem Thema auf Facebook und Instagram und nimm dir die Zeit, unsere Website zu besuchen, die alle nützlichen Informationen über diese Neophyten und die Bekämpfungsmassnahmen bietet: Neophyten - Bäuerinnen SBLV.