Rauszeit

Diese Lärchen sind nicht aus dem Märchen: 4 Ausflugstipps für den Herbst

Im Herbst zeigen sich die Lärchen von ihrer goldenen Seite und wirken so, als wären sie gerade einem Märchenbuch entsprungen. Lärchenwälder sind in der Schweiz grösstenteils im Wallis, in den Tessiner Gebirgstälern sowie im Bünderland zu finden. Vier Inspirationen für die nächste Herbstwanderung:

Chastelberg, Simplon, (VS)

Der Chastelberg geizt nicht mit seinen Lärchen. Im Gegenteil. Am Simplon erwartet dich ein ganzer Wald voller Lärchen, die teils bis zu 850-jährig sind.

Die Wanderung beginnt in Simplon Dorf und führt bis in den «Hittuwald», wo dir die Lärchen im Herbst ihre goldene Blattpracht präsentieren.

Silsersee, Sils (GR)

Am Silsersee, dem grössten See Graubündens, ereignet sich im Herbst ein besonderes Spektakel: Die Lärchen rund um den See veranstalten ihr goldenes Feuerwerk. Den Herbstzauber solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen.

Berninabach, Pontresina (GR)

Im Engadin gibt es einen weiteren Weg, bei dem man vor lauter Schönheit gar nicht weiss, wohin man schauen soll. Begleitet wirst du auf dem Wasserfallweg Cascada da Bernin in Pontresina vom Ausblick auf die Lärchen sowie auf das Berninamassiv und seine Gletscher.

Immer wieder führt dich der Weg zu verschiedenen Wasserplattformen des Bergbach «Ova da Bernina». Und zwischendurch rauscht auch noch die Rhätische Bahn vorbei, auf die an manchen Stellen ein Auge geworfen werden kann.

Lago di Salei, Onsernone (TI)

Den Anblick auf den Bergsee Laghetto dei Saléi umzingelt von Lärchen im goldenen Mantel musst du dir erst hart erarbeiten, indem du rund drei Stunden vom Tal bis zum See wanderst.

Okay, gut. Da gibt es noch die Seilbahn Zott, mit der es einfacher und schneller bergauf geht. Von der Bahnstation erreichst du den See bereits in 30 Minuten. Egal, wie du zum See kommst, die Reise wird sich lohnen.