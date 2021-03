Emma Amour

«Habe ich Bindungsängste oder habe ich die Liebe falsch verstanden..?»

Lieber Robin,

herzlichen Dank für deine Gedanken, die ich sehr mit dir teile. Ich kann also enorm gut nachvollziehen, wie du das mit der Liebe siehst, zumal ich zu 98 Prozent sehr mit dir bin.

Da sind aber noch die anderen zwei Prozente in mir, die dafür sorgen, dass ich daran glaube, dass alles anders kommt, wenn sich zwei treffen, die bedingungslos matchen. Wenn das nämlich so ist, dann fällt so vieles weg.

Man will sein Gegenüber null formen, weil man sich in genau den Menschen verliebt hat, …