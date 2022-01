Sekten? Das sind immer die anderen

«WACHT ENDLICH AUF»: Was 5G mit dem Hirn einer Verschwörungstheoretikerin macht

Exorzismus: Die katholische Kirche treibt noch immer den Teufel aus – auch in der Schweiz

Wenn Aliens unsere Babys essen – und was das eventuell mit dir zu tun hat

Student klagt an: «Meine Ausbildung zum Naturheilpraktiker trägt sektiererische Züge»

16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren

Die Sektenlandschaft ist nicht mehr, was sie einmal war (– aber besser wurde sie nicht)

Wie Glaubensgemeinschaften Familien zerstören – und was du dagegen tun kannst

Für Esoterikstar Christina von Dreien ist Corona eine Chance und nur «halb so schlimm»

Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion

Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?

Was haben Coronaleugner und Verschwörungserzähler mit Sekten zu tun? Sehr viel

Sektenhaftes Verhalten ist nicht mehr das zweifelhafte Privileg von Sekten. Es hat sich längst in der Mitte unserer Gesellschaft eingenistet.

Definitionen sind also das Eine, wichtiger ist aber die Prüfung nach dem Motto: An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Diese mehr praktischen denn theoretischen Merkmale sind wichtig, weil sich vermehrt auch ausserhalb der religiösen Welt sektenhafte Gruppen tummeln.

Denn der Grat zwischen aufbauender Spiritualität und religiöser Verblendung, die oft in die radikale Frömmigkeit und zum Fanatismus führt, ist schmal. Schliesslich geht es um das Höchste und das Letzte: die Bestimmung des Menschen auf alle Zeiten. Um die Ewigkeit. Solche übermenschliche Aspekte verkraften wir fragilen Menschen selten gut.

Der Grat zwischen aufbauender Spiritualität und religiöser Verblendung, die oft in die radikale Frömmigkeit und zum Fanatismus führt, ist schmal.

Diese Definitionen sind überholt. Sie treffen zwar auf manche Gemeinschaften nach wie vor zu, doch das Spektrum hat sich stark erweitert, was ich hautnah miterlebte. Hatte ich in den 1970er Jahren etwa 50 Gruppierungen im Archiv, ist ihre Anzahl inzwischen auf rund 1000 angewachsen. Allen Gruppen ist gemeinsam, dass sie mehr oder weniger sektenhafte Merkmale aufweisen.

Matthias Pöhlmann, Beauftragter für Religionswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Die Frage taucht hier im Blog mit schöner Regelmässigkeit auf: Was ist eine Sekte ? Wie definierte man sektenhafte Glaubensgemeinschaften? Grundsätzlich kann man festhalten: Aus der Sicht von vereinnahmenden Gruppen sind – ausser natürlich sie selbst – alle anderen Sekten.

«Mami, hat Knäckebrot gerade Saison?» – mit Kindern über Klima & Co. reden

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Tina Turner kauft Landgut am Zürichsee – für 70 Millionen Franken

«Noch nie war der SRF-Club so unangenehm anzusehen» – Diskussion um Mediengesetz artet aus

22 Dinge, die du nur verstehst, wenn du in den 90ern einen Computer genutzt hast

Support für Djokovic in Melbourne ++ Mutter äussert sich ++ Ohne Impfung kein French Open

Berset stellt Ende des Zertifikats in Aussicht +++ Rio verschiebt erneut Karnevalsumzüge

Alain Berset stellt Ende des Zertifikats in Aussicht – und spricht über Strapazen

«Mami, hat Knäckebrot gerade Saison?» – mit Kindern über Klima & Co. reden

Ökologische Nachhaltigkeit ist unserer Gastautorin wichtig und sie möchte diesen Wert auch ihren Kindern mitgeben. Doch wie spricht man mit Vier- und Sechsjährigen über Erderwärmung und Biodiversität? Indem man die Theorie mit der Praxis verknüpft und jede Gelegenheit für ein Gespräch nutzt.

Es ist ein warmer Sommermittag und ich sitze mit den Kindern am Tisch. Wir essen vegane Nuggets, die Kinder spachteln begeistert. Plötzlich schaut der Sechsjährige vom Teller hoch und fragt: «Mami, was ist das für ein Tier?» «Gar keins», antworte ich, «die Nuggets sind aus Pflanzen.» «Wieso?», stellt der Nachwuchs die allumfassende Frage, die alle Eltern bestens kennen. «Wegen der Nachhaltigkeit», erkläre ich. «Weisst du, was das ist?»