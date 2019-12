5 digitale Produkte, ohne die du nicht mehr leben kannst!

Blogs

Ich habe mich mit Wissenschaftlern und Experten des digitalen Lebens ausgetauscht (Mama, 1 Arbeitskollege sowie Petra). Nach gefühlten 52 Jahren intensivsten Googlens und der Auswertung von Sachen, sind diese 5 Produkte entstanden, die deinen digitalen Alltag perfektionieren werden.

OCULUS JEP™ – Reality Goggles

Die Brille fürs echte Leben! Beste Auflösung, unschlagbare Framerate und ein Farbspektrum, an welches nur das menschliche Auge selbst hinkommt. Mit schier unendlichen Levels, extrem vielfältigem Gameplay und einer Batterielaufzeit von bis zu 90 Jahren ist Oculus Jep™ der Hingucker schlechthin – wörtlich! Im Grundpaket inbegriffen sind die Extensions Birth™, Puberty™ und Death™. Erweiterbar mit unzähligen Extensions wie Depression™, MidLifeCrisis™ und Hooray!Cancer™

SAM™ – Self Awareness Mirror

Smartphones sind keine Nutellabrötchen. Darum wollen Smartphones auch nicht so gehalten werden. Flach und debil mit dem Mikro vor dem Mund, während du lautstark mit Jeanette Pedros Schnäbiform diskutierst. Am besten noch über die plärrenden Handy-Lautsprecher und in der Öffentlichkeit. Es sieht dumm aus. Du siehst dumm aus.

shutterstock

Und weil du das selber nicht merkst, gibt es jetzt SAM™ – Self Awareness Mirror. SAM™ ist ein Spiegel mit Scheinwerfer. SAM™ merkt sofort, wenn du wieder brötlifonierst und klappt ruckzuck vorne an deinem Handy hoch. Nun siehst du dich beim dummen Telefonieren im Spiegel und flüsterst im besten Fall (in meinen Träumen) Jeanette ertappt zu, dass du sie später zuhause wieder anrufst, um weiter über Pedros bestes Stück zu sinnieren.

SHUTTERSTOCK

NAIL™ – NOT AVAILABLE

Keine nervenden Anrufe mehr, keine Hinweistöne, kein Pieps, kein Nichts. NAIL™ macht deinem digitalen Leben den Garaus. Einfach mit einem handelsüblichen Hammer in das Gerät deiner Wahl schlagen.

shutterstock

iSött™ App

Nie wieder Ameisen in den Beinen! Fertig Hämorrhoiden! Und eine Kampfansage an die auf der Toilette verschwendete Zeit! Die iSött™ App weist dich nach genau 3 Minuten darauf hin, dass jetzt genug gestuhlt ist. Und zwar mit Flatulenzgeräuschen, weil das ist sehr sehr lustig.

Und iSött™ ist nicht einfach nur ein Timer, wie er mit jedem Smartphone mitgeliefert wird, nein – iSött™ ist auch noch braun.

shutterstock

FreeCharger™

FreeCharger™ funktioniert nach dem Prinzip des Diebstahls und ist eigentlich ein Knallteufel. Mit dem lauten Knall lenkst du den Besitzer des Ladegeräts deines Begehrens ab und klaust es. Dies wird er in seinem Schreck nicht merken und du besitzt ein Ladegerät mehr, was total praktisch ist.

reddit

Rafi Hazera Rafi Hazera ist Grafiker, Comedian, Zürcher und das Herrchen des Zukkihundes. Rafi ist extrem schön. Und auch weise. Das ist Allgemeinwissen. Und er hat den Text für dieses Kästli natürlich nicht selber geschrieben. Wenn ihn jemand fragt, warum sein Blog auf watson «Hipsterlitheater» heisse, obwohl er gar nicht immer über Hipster blogge, dann lacht Rafi laut und sagt der Person, dass ihm ihre Meinung völlig schnurz sei und er manchmal auch an die S-Bahn-Türe lehne, obschon dies ausdrücklich nicht erwünscht wird. So ein ungehobelter Rowdy ist er nämlich.

