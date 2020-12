Blogs

Liebe Schweiz, wir müssen über deine Hot-Dog-Maschinen reden ...

Ich möchte nicht darüber motzen, wie Schweizer Hot Dogs machen. Es hat Vor- und Nachteile. Ich möchte einfach darauf hindeuten, dass es komisch ist. Und vielleicht ein bisschen pervers ...

Wenn ihr jemand haten wollen, bitte an Baroni wenden. Er meint dazu: «Ugh Swiss hot dogs are the WORST». Ich habe ihn gefragt.

Was ist besser? Loch. Schlitz.

