Ein SBB Giruno fährt durch die malerische Landschaft am ruhigen Zugersee inmitten grüner Weiden. bild: Swiss Travel System AG, 2023, photographer: Inbound Production GmbH

Mit diesen Geheimtipps direkt zu Italiens verborgenen Schätzen

Bungiorno ragazzi! Wer hat Lust, den Sommer noch ein wenig auszudehnen und Italien von seiner geheimnisvollsten Seite kennenzulernen? Lehne dich zurück, wir begeben uns auf eine Reise zu den versteckten Juwelen Italiens. Und das Beste daran: Du musst nicht einmal umsteigen!

Daniel wegmüller

Die Schweiz als Tor zum Dolce Vita

Von der Schweiz aus bringen dich direkte Zugverbindungen nach Mailand, Bologna, Venedig, Genua und Sestri Levante. Kein Stress mit Umsteigen, kein Hetzen von Perron zu Perron. Bereit für unsere Tipps? Allora, andiamo!

Mailand: Wo Mode auf Mystik trifft

Die majestätische Fassade des Mailänder Doms bei Sonnenaufgang, ein ruhiger Moment vor dem geschäftigen Treiben. bild: GettyImages

Die entspannende Bücheroase im Herzen der Modemetropole

Versteckt in der prachtvollen Galleria Vittorio Emanuele II erwartet dich die «Libreria Bocca». Dieser Buchladen ist ein wahres Paradies für Bibliophile. Seit 1775 versorgt er die Mailänder mit Lesestoff, und die holzgetäfelten Wände atmen förmlich Geschichte. Setz dich in einen der versteckten Lesewinkel und lass dich von der Magie des geschriebenen Wortes verzaubern. Ein perfekter Rückzugsort vom Trubel der Fashionistas draussen.

Der Weinberg mitten in der Stadt

Mailand ist mehr als nur Beton und Haute Couture. Im Herzen der Stadt, versteckt hinter der Kirche San Vittore al Corpo, liegt ein wahres Kleinod: der «Vigna di Leonardo». Ja, du hast richtig gelesen – ein Weinberg! Und nicht irgendeiner, sondern der Weinberg, den Leonardo da Vinci einst als Bezahlung für sein «Letztes Abendmahl» erhielt. Heute kannst du hier zwischen den Reben wandeln, den Blick auf die Skyline geniessen und dich ein wenig wie der Universalgelehrte selbst fühlen. Ein Glas Wein in diesem historischen Ambiente? Priceless!

Das unterirdische Amphitheater

Tief unter den Füssen der eiligen Passanten verbirgt sich ein Schatz aus der Römerzeit: das antike Amphitheater von Mediolanum. Nur wenige Touristen finden den Weg zu diesem verborgenen Relikt, das erst in den 1930er-Jahren wiederentdeckt wurde. Steig hinab in die Cryptoporticus der Kirche San Lorenzo Maggiore und lass dich von der Atmosphäre vergangener Gladiatorenkämpfe einhüllen. Ein Hauch von «Gladiator», zwar ohne Russell Crowe, dafür mit viel mehr Authentizität.

Bologna: Zeitreisen und den Gaumen verwöhnen

Die Piazza Maggiore Bolognas bei Sonnenuntergang, wo sich historische Architektur mit dem lebendigen Puls der Stadt vereint. bild: GettyImages

Die geheime Passage der Zeit

Stell dir vor, du könntest durch die Zeit reisen – in Bologna ist das möglich. Versteckt unter dem Palazzo Isolani in der Via Santo Stefano befindet sich ein Geheimgang, der euch direkt ins Mittelalter katapultiert. Die «Strada del Tempo» ist ein unterirdischer Korridor, der die Geschichte der Stadt auf faszinierende Weise lebendig werden lässt. Hologramme und interaktive Installationen machen die Zeitreise perfekt. Tipp: Geh früh am Morgen hin, wenn die Touristen noch schlafen und du die Magie ganz für dich hast.

Das versteckte Venedig Bolognas

Zugegeben, mit der Pracht der Lagunenstadt kann «Piccola Venezia» natürlich nicht mithalten. Imposant ist das kleine Venedig dennoch. Versteckt im Stadtteil Borgo Mascarella findest du ein Stück vergessenes Mittelalter. Hier plätschert der Canale delle Moline noch fröhlich vor sich hin, umgeben von pastellfarbenen Häusern und alten Mühlen. Ein perfekter Ort für romantische Spaziergänge oder um einfach dem Wasser beim Fliessen zuzusehen.

Der Geheimtipp für Feinschmecker: Quadrilatero

Das Quadrilatero ist vielleicht nicht der absolut geheimste Tipp, aber es ist definitiv ein Muss für alle Gourmets. Dieses mittelalterliche Marktviertel ist ein Labyrinth aus engen Gassen, vollgepackt mit den besten Delikatessen, die Bologna zu bieten hat. Insider-Tipp: Besuch den versteckten Innenhof des Palazzo della Mercanzia. Hier kannst du nicht nur die prächtige Architektur bewundern, sondern auch einen der besten Espressos der Stadt geniessen – vorausgesetzt, du findest den richtigen Eingang.

Italien ruft – die Schienen warten

Du siehst: Italien hat noch so viel mehr zu bieten als das, was in den Reiseführern steht. Und das Beste daran? All diese verborgenen Schätze sind nur eine entspannte Zugfahrt entfernt. Kein Stress, kein Stau, nur der sanfte Rhythmus der Schienen, der dich ins Abenteuer trägt.



Also, worauf wartest du noch? Pack deine Taschen, schnapp dir dein Billett und lass dich von der SBB direkt ins Herz des Dolce Vita chauffieren.



Und wer weiss? Vielleicht entdeckst du ja selbst noch den einen oder anderen Geheimtipp. Wenn ja, dann lass es die Community wissen und teile deine Schätze in den Kommentaren. Denn wie heisst es so schön: Geteilte Freude ist doppelte Freude – oder auf Italienisch: La gioia condivisa è gioia raddoppiata! Buon viaggio: lass dich von der Magie des Südens verzaubern!



Venedig: Jenseits von Gondeln und Touristenmassen

Ein friedlicher Moment auf dem Canal Grande in Venedig, wo Gondeln sanft durch das abendliche Licht der Lagunenstadt gleiten. bild: GettyImages

Die Insel der Stille

Vergiss San Marco und die Rialto-Brücke – die wahre Magie Venedigs erwartet dich auf der Insel San Francesco del Deserto. Diese winzige Insel in der Lagune ist ein Ort der Stille und Besinnung. Hier leben noch heute Franziskanermönche in einem Kloster aus dem 13. Jahrhundert. Besucher:innen sind willkommen, aber nur wenige finden den Weg hierher. Ein Tipp: Nimm dir Zeit für einen Spaziergang durch den Klostergarten. Die Aussicht auf die Lagune ist atemberaubend und du wirst verstehen, warum Franz von Assisi diesen Ort so liebte.

Das umwerfende Meisterwerk

In der Scuola Grande di San Rocco erwartet dich ein wahres Fest für die Augen – vorausgesetzt, du weisst, wo du hinschauen musst. In der Sala dell'Albergo befindet sich Tintorettos Meisterwerk «Die Kreuzigung». Aber das wahre Geheimnis liegt im Detail: Schau genau auf den Boden vor dem Gemälde. Dort findest du einen strategisch platzierten Spiegel. Leg dich auf den Boden (ja, wirklich!) und betrachte das Deckenfresko im Spiegel. Diese Perspektive offenbart Details und Nuancen, die vom Boden aus unsichtbar sind.

Die beeindruckende Gondel-Werkstatt

Vergiss die überteuerten Gondelfahrten – tauch stattdessen ein in die Welt der Gondelbauer. In der versteckten Werkstatt «Squero di San Trovaso» kannst du den Meistern bei der Arbeit über die Schulter schauen. Diese Werft aus dem 17. Jahrhundert ist eine der letzten ihrer Art in Venedig. Hier werden die ikonischen Boote noch immer in traditioneller Handarbeit gefertigt. Tipp: Komm früh am Morgen, wenn die Handwerker ihre Arbeit beginnen.

Genua: Die heimliche Schönheit der Superba

Die farbenfrohen Häuser von Boccadasse, dem charmanten Viertel Genuas, das direkt am Meer liegt. bild: GettyImages

Die Himmelsleiter mit Meerblick

Steig ein in den Ascensore Castello d'Albertis-Montegalletto. Dieser ungewöhnliche Aufzug ist nicht nur ein Transportmittel, sondern eine Zeitmaschine. Er startet als normaler Aufzug, verwandelt sich dann in eine Standseilbahn und katapultiert dich in wenigen Minuten von der Altstadt hoch zum Castello d'Albertis. Der Blick über die Stadt und den Hafen? Atemberaubend! Tipp: Fahr bei Sonnenuntergang, wenn Genua in goldenes Licht getaucht wird. Hier macht «La Superba» ihrem Namen alle Ehre. Denn la Superba, die Prächtige, wird Genua auch genannt dank ihrer majestätischen Palazzi und der beeindruckenden Lage am Meer.

Die Friggitoria der Extraklasse

Versteckt in den engen Gassen des historischen Zentrums wartet ein Geheimtipp auf Feinschmecker: die Friggitoria Carega. Dieser winzige Laden sieht von aussen unscheinbar aus, aber hier findest du die besten Fritti misti della casa der Stadt. Ob Meeresfrüchte, Gemüse oder die berühmten Panissa – alles wird vor deinen Augen frisch frittiert. Insider-Tipp: Probier unbedingt die Acciughe ripiene, gefüllte Sardellen nach Genueser Art. Aber Achtung: Der Laden ist so klein, dass du dein Essen auf der Strasse geniessen musst – echtes Street Food eben.

Das unterirdische Renaissance-Juwel

Unter der Piazza Fontane Marose verbirgt sich der Palazzo della Meridiana. Dieser unterirdische Renaissancepalast öffnet seine Türen nur für wenige Besucher:innen. Steig hinab und lass dich von der Pracht der Fresken und der faszinierenden Geschichte des Hauses verzaubern. Das Highlight? Die namensgebende Sonnenuhr an der Fassade, die noch heute die Zeit anzeigt. Romantischer Hinweis: Achte auf die versteckten Symbole in den Fresken – sie erzählen Geschichten von Liebe, Intrigen und Geheimnissen der genuesischen Aristokratie.

Boccadasses Strand-Oase

Die Spiaggetta di Boccadasse ist das bestgehütete Geheimnis der Stadt. Versteckt in einer winzigen Bucht im malerischen Fischerdorf Boccadasse, ist dieser Kiesstrand ein wahres Juwel. Zwischen den bunten Häusern kannst du hier wie die Einheimischen in der Sonne dösen, im Wasser planschen oder in einer der urigen Bars einen Aperitivo geniessen. Tipp 1: Komm an einem Wochentag – am Wochenende teilst du dir den Strand mit halb Genua. Tipp 2: Probier unbedingt eine «Lindor»-Eiskugel in der Antica Gelateria Amedeo. Auf eigene Gefahr: Danach wirst du nie mehr anderes Schokoladeneis essen wollen.

Sestri Levante: Die versteckte Perle der Riviera

Die idyllische Bucht der Stille (Baia del Silenzio) von Sestri Levante, wo bunte Fassaden und traditionelle Fischerboote eine zauberhafte Kulisse bilden. bild: GettyImages

Der ruhige Strand

Vergiss die überfüllten Strände der Cinque Terre – in Sestri Levante wartet ein wahres Paradies auf dich. Die Baia del Silenzio oder «Bucht der Stille» macht ihrem Namen alle Ehre. Versteckt zwischen zwei Landzungen gelegen, ist dieser halbmondförmige Strand ein Ort der Ruhe und Schönheit. Geheimtipp: Komm zum Sonnenaufgang. Das Licht, das sich in den pastellfarbenen Häusern spiegelt, während die Fischer ihre Boote auslaufen lassen, ist einfach magisch.

Das charmante Künstlerdorf

Nur einen Katzensprung von Sestri Levante entfernt liegt das bezaubernde Dörfchen San Bernardino. Versteckt in den Hügeln, bietet es einen atemberaubenden Blick auf die Küste. Aber das wahre Geheimnis sind die vielen Künstlerateliers, die sich in den verwinkelten Gassen verstecken. Klopft an eine Tür und lasst euch überraschen – vielleicht entdeckt ihr das nächste grosse Talent der italienischen Kunstszene.

Die versteckte Gourmet-Oase

In einer unscheinbaren Seitenstrasse von Sestri Levante verbirgt sich ein kulinarisches Juwel: die «Osteria del Baffo». Hier kocht Nonna Maria noch selbst, und ihre Trofie al Pesto sind legendär. Das Lokal hat nur Platz für 20 Gäste und ist ein gut gehütetes Geheimnis unter Einheimischen. Tipp: Reserviere unbedingt und frage nach dem «Piatto del Giorno» – Marias tägliche Inspiration ist immer ein Volltreffer.