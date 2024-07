Swisstainable-Lokomotive unterwegs ins Grüne. bild: urs plattner, sbb

Zugestiegen

3 x 3 nachhaltige Reisehighlights in der Schweiz

Schlägt dein Reiseherz für die Natur? Dann kommen hier drei nachhaltige Reisehighlights aus allen drei Landesteilen. Los geht’s!

Daniel wegmüller

Swiss für Schweiz und sustainable für nachhaltig: macht Swisstainable. So einfach wie nachvollziehbar. Aber was steckt dahinter? Die Schweizer Tourismusbranche und der ÖV haben sich mit dem Swisstainable-Programm einem zukunftsweisenden Ziel verschrieben: Nachhaltigkeit und Tourismus in Einklang zu bringen. Swisstainable steht für verantwortungsbewusstes Reisen, bei dem sowohl deine Bedürfnisse als auch der Schutz der Umwelt im Vordergrund stehen. Die Initiative fördert nachhaltige Geschäftspraktiken in der Hotellerie und bei Freizeitangeboten und setzt auf lokale Produkte und umweltfreundliche Mobilität. So die Theorie. Aber hält das dem Praxistest stand? Du wirst es erfahren.

Ressourcen schonen, während du ins Grüne rollst

Beginnen wir beim Unterwegs-Sein. Eine Reise durch die Schweiz mit dem öffentlichen Verkehr ist ein Erlebnis für sich. Ob mit dem Zug, Bus, Tram, Bergbahn oder Schiff, diese Art des Reisens bietet eine entspannte Möglichkeit, die Schweiz in ihrer ganzen Schönheit zu erleben. Aber wo gibt es Schönes und Nachhaltiges zu entdecken? In der Schweiz tatsächlich überall. Hier eine kleine Auswahl: meine 3 x 3 Reisehighlights aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin.

Drei Reisehighlights aus der Deutschschweiz

1. Naturbad Riehen

Dass man sich hier in einer Badi befindet, muss man sich tatsächlich vor Augen führen. Niemals zuvor habe ich ein Schwimmbad gesehen, das sich so selbstverständlich in seine Umgebung einfügt. Es bezieht die Landschaft und Natur Riehens ein und baut konsequent auf umweltfreundliche Technologien.

2. Rieterpark Zürich

Rietbergmuseum im Rieterpark. bild: Schweiz tourismus

Zugegeben: Zürich verbindet man jetzt nicht unbedingt spontan mit Nachhaltigkeit. Aber kennt ihr den Rieterpark? 70 000 Quadratmeter sattes Grün. Einige Buchen im Park sind sogar noch aus dem ursprünglichen bestand, also 150-jährig. Und bei klarer Sicht gibt’s noch die Glarner Alpen obendrauf.

3. Wasserkraftwerk EKW Pradella in Scuol

Alle reden vom ökologischen Fussabdruck, Strom sparen usw. Aber woher kommt diese faszinierende Energie? In der Schweiz tatsächlich fast zu 60 Prozent aus Wasserkraft. Übrigens: Auch die Züge der SBB fahren mit 90 Prozent Strom aus Wasserkraft. Wie das funktioniert, erlebst du in der Leitstelle des EKW Pradella hautnah. Echt elektrisierend.

Drei Reisehighlights aus der Romandie

1. Aquatis Lausanne

Aussenansicht Aquatis Lausanne. foto: Aquatis lausanne

Bleiben wir beim Wasser: Und jetzt halt dich fest, es folgt ein Superlativ: Es ist das grösste Süsswasser-Aquarium und -Vivarium Europas. Im Aquatis lernst du alles vom Lebenszyklus eines Wassertropfens, über die Bedeutung der Flora und Fauna mit 46 Aquarien, Terrarien und Vivarien, 10 000 Fischen, 100 Reptilen und Amphibien auf über 3500 m2. Gleichzeitig ist das Aquatis eine Austauschplattform, die den Schutz der Ökosysteme und die nachhaltige Entwicklung fördert. Wow!

2. Parc Aventure Genève

Vom Wasser gehts in die Höh der Baumwipfel. Im Zentrum der Stadt erwarten dich acht thematische Kletterparcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und Achtung, wieder ein Superlativ: Wer Adrenalin im Blut mag, wagt sich auf die mit 160 Metern längsten Parallel-Seilbahnrutschen Europas. Eine Riesengaudi.

3. Schifffahrt Schiffenensee

Schiff ahoi auf der« d'Grandfey», einem Solarboot mit Platz für 12 Passagiere. 1,5 Stunden hinreissende Landschaften geniessen, gleichzeitig Wissenswertes über das Kulturerbe entlang des Ufers erfahren und dabei entspannen. So muss nachhaltig gelebte Freizeit sein.

Drei Reisehighlights aus dem Tessin

1. Brissago-Inseln

Die Brisago-Inseln aus der Luft. bild: Isole di brissago

Einmal im Leben muss man sie besucht haben: Die Isole di Brissago mit ihren kunterbunten Gärten und exotischen Pflanzen. Einst als Paradies für eine russische Baronin gedacht, heute inklusive neoklassischer Villa als Restaurant für alle zugänglich. Bereit für einen Zimtbaum vom Himalaja, der nach Kampfer duftet, die Gladiole aus Madagaskar und die nackte Zypresse aus den nordamerikanischen Sumpfgebieten?

2. Hängebrücke Ponte Tibetano in Monte Carasso

Bist du schwindelfrei? Ok, ok, zuerst musst du noch einigermassen gut zu Fuss sein. Aber es lohnt sich. Am Berghang oberhalb der Magadinoebene streifst du zwischen Weinbergen und entlang von Kastanienwäldern, vorbei an kleinen Siedlungen. Beeindruckend: Die Aussicht auf die Ebene und den Lago Maggiore. Noch beeindruckender: Die 270 Meter lange Hängebrücke, die über der 100 Meter tiefen Schlucht schwebt.

3. Monte Tamaro

Wandern auf dem Monte Tamaro. bild: Daniela Kläusler, Monte Tamaro

Er ist so etwas wie das Schweizer Taschenmesser unter den nachhaltigen Freizeitangeboten. Kurz: Auf dem Monte Tamaro ist für alle etwas dabei. Wanderungen, Klettern im Seilpark, Rodeln, Mountainbiken oder einfach die gute Tessiner Küche und den lokalen Charme mit Aussicht geniessen.

Ich bin gespannt, was du alles noch entdeckst. Was sind deine Schweizer Reisehighlights? Teil sie mit uns!