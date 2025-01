«Wir schrieben uns häufig SMS. Er kam zu meiner Geburtstagsparty und lud mich zu seinen Partys ein. Er hat mir alles über seine Frauenprobleme erzählt. Als Söhne von hochbegabten Männern, die eine Venus heirateten, gewalttätig waren und ihr Vermögen verloren, und die in der Highschool gemobbt wurden, hatten wir eine Reihe von Dingen gemeinsam, die die meisten Menschen nicht nachvollziehen können. Wir hingen spät in Los Angeles zusammen ab. Er besuchte mein Labor in San Diego. Er investierte in mein Unternehmen.»