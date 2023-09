«Im ersten Jahr des illegalen Krieges Russlands in der Ukraine ermöglichten Social-Media-Unternehmen dem Kreml eine gross angelegte Desinformationskampagne gegen die Europäische Union und ihre Verbündeten, die insgesamt mindestens 165 Millionen Menschen erreichte und mindestens 16 Milliarden Aufrufe generierte.



Vorläufige Analysen deuten darauf hin, dass die Reichweite und der Einfluss von Online-Konten, die vom Kreml unterstützt werden, in der ersten Hälfte des Jahres 2023 weiter zugenommen haben, was insbesondere auf die Abschaffung der Sicherheitsstandards von Twitter zurückzuführen ist.»