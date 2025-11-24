Ein uraltes Meme, aktueller denn je. quelle: user-input

Analyse

Nach der Horror-Sicherheitslücke bei WhatsApp: Das willst du wissen

Sicherheitsforscher konnten 3,5 Milliarden WhatsApp-Profile abgreifen, mitsamt Handynummern. Beim angeblich «grössten Datenabfluss der Geschichte» ist ein Fakt besonders störend, findet der Autor.

Daniel Schurter Folge mir

Mehr «Digital»

Eigentlich müsste ich WhatsApp dankbar sein.

Ok, das war jetzt ironisch gemeint. Aber es ist auch etwas Wahres dran. Kaum ein anderes Digital-Thema bringt so viele Klicks (und davon lebt bekanntlich ein werbefinanziertes Newsportal wie watson).

Der weltweit populärste Smartphone-Messenger ist quasi journalistisches Gold. Vor allem, wenn es um massive Sicherheitsmängel und Schwachstellen geht. Das jüngste Versagen – laut Heise.de der «grösste Datenabfluss der Geschichte» – kennen wir dank hartnäckiger Sicherheitsforscherinnen und -forscher aus Wien.

Dazu gleich mehr. Doch zunächst nur die Feststellung, dass sogar schlimmstes Fehlverhalten seitens der Verantwortlichen beim US-Techkonzern offensichtlich nicht dazu führt, dass viele User abwandern.

Geiz ist geiler als Datenschutz.

Auf fast jedem moderneren Handy ist heute die Gratis-App aus dem Silicon Valley installiert. In der Schweiz gibt es 8,4 Millionen WhatsApp-Accounts. Das sind 95 WhatsApp-Konten auf 100 Einwohner – deutlich mehr als in Deutschland (88 Konten pro 100 Einwohner) und Österreich (86 Konten pro 100 Einwohner).

Oder anders ausgedrückt: Ausgerechnet in einem der wohlhabendsten Länder der Welt gibt es am meisten User, die auf Datenschutz pfeifen und Mark Zuckerbergs Datensammler an ihrem Leben teilhaben lassen.

Trotz Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geben sie allein über ihre Nutzungsgewohnheiten dem Meta-Konzern viele persönliche Informationen preis – die Fachwelt spricht von sogenannten Metadaten, kein Scherz.

Die oben erwähnten Userzahlen kennen wir dank einer massiven Sicherheitslücke beim Facebook-Konzern Meta. Dieser betreibt bekanntlich den Messenger-Dienst, seit er ihn 2014 für 19 Milliarden Dollar kaufte.

Was ist passiert?

Informatiker der Universität Wien und des österreichischen Forschungsnetzwerks SBA Research haben letzte Woche eine massive Sicherheitslücke bei WhatsApp aufgedeckt. Sie konnten nach eigenen Angaben ohne technische Hürden auf das ganze User-Verzeichnis des Messenger-Dienstes zugreifen. So fielen ihnen die Profil-Daten von 3,5 Milliarden Konten in die Hände (siehe Quellen). Meta reagierte viel zu spät.

Geiz ist geiler als Datenschutz: Diese bei den privaten Nutzerinnen und Nutzern vorherrschende Haltung zu WhatsApp macht nicht vor geschäftlichen Anwendungen Halt. Und damit sind wir bei WhatsApp Business.

Das IT-Newsportal heise.de ruft in Erinnerung, dass der Meta-Konzern in keiner Weise kontrolliere, ob ein Konto tatsächlich unternehmerisch genutzt werde. Man müsse nur die Business-Version der App installieren.

In Deutschland und Österreich haben das 2 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer getan, in der Schweiz und in Liechtenstein sind es gar 3 Prozent. (Im globalen Durchschnitt wiederum sind es neun Prozent.)

Die eigenen Kundendaten einem der datenhungrigsten Techkonzerne der Welt anvertrauen? Check.

Was lernen wir daraus?

Mein einfacher Rat bleibt: Lösche die App jetzt!

Wie viele Daten-«Missbrauchs»-Skandale willst du noch hinnehmen?

Steige privat und beruflich zu einem Messenger-Dienst um, der deine Privatsphäre wirklich respektiert und deine wertvollen (Meta-)Daten schützt. Beispielsweise verschlüsselt der WhatsApp-Konkurrent Signal, der von einer gemeinnützigen Stiftung entwickelt und betrieben wird, seit Jahren die Profilangaben der User.

2018 wäre schon ein gutes Jahr gewesen, um WhatsApp zu löschen Wie zwei Nerds die Welt eroberten – und ihre Ideale verrieten

PS1: Die Schweizer App Threema empfehle ich heute ausnahmsweise nicht. Umgekehrte Psychologie und so.

PS2: Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dein WhatsApp-Profilfoto und deinen «Statustext» zu überdenken – und jene Infos nur für (eigene) Kontakte sichtbar zu machen: > Einstellungen > Datenschutz > Profilbild/Info.

PS3: Der laut verschiedenen Medienberichten «grösste Datenabfluss der Geschichte» ist als absolute Aussage nicht haltbar. Es gab schon andere Vorfälle kriminellen Ursprungs mit mehr geleakten Datensätzen und/oder sensibleren Inhalten.

PS4: Digital-Recherchen können auch eine unerwartete Wendung nehmen. Wie etwa 2016, als ein WhatsApp-Video reihenweise iPhones abstürzen liess. watson zog den IT-Sicherheitsexperten Marc Ruef bei. Und so konnte Apple einen gefährlichen Fehler beheben.

Zugegeben, ein bisschen «Clickbaity» war das damals schon. Und in derselben Tradition ist der heutige Titel mit der «Horror-Sicherheitslücke» zu sehen. 😌

Und jetzt du!

Um der ganzen Angelegenheit einen dramatischen Schluss zu geben, möchte ich noch etwas von dir wissen:

Wer oder was hält dich davon ab, WhatsApp zu löschen? Meine Bequemlichkeit Leute im privaten Umfeld Berufliche Zwänge Gar nichts 🤔 Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 150 Personen teilgenommen

Was müsste passieren, damit du auf WhatsApp verzichtest und die App von deinem Handy löschst?

Schreib uns via Kommentarfunktion.