«Was macht ein russischer Cyberkriegsspezialist in einem Unternehmen, das weite Teile der IT Hunderter Weltkonzerne beherbergt, dessen Infrastruktur eine tragende Säule des globalen Internets bildet? Konnte oder wollte AWS nicht wissen, was N. früher gemacht hat? Noch im Juni 2019 finden sich in einem geleakten Dokument [von NTV Vulkan] Kommentare, die mit seinem Namen signiert sind. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete er nach eigenen Angaben schon für AWS.»

quelle: spiegel.de