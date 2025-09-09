Der Nachfolger für das im September 2024 lancierte iPhone 16 Pro Max geht demnächst an den Start. Bild: imago-images.de

Bald startet die Apple-Keynote – und es soll ein spezieller Abend werden 😉

Am Dienstag ab 19 Uhr präsentiert Apple seine neue Hardware. Laut Gerüchteküche kommt ein ultradünnes iPhone «Air», aber auch bezüglich «Innereien» soll es lohnenswerte Upgrades geben.

Daniel Schurter

Heute Abend findet Apples wichtigste Produkte-Show des Jahres statt. Ab 19 Uhr stellen die Kalifornier die nächste iPhone-Generation, neue Apple-Watch-Modelle und wahrscheinlich neues Zubehör vor.

Wie zu erwarten, nehmen die Marketing-Spezialisten des Unternehmens den Mund ziemlich voll und stellen den vermutlich rund 90-minütigen Special Event unter den Slogan «Awe Dropping» (atemberaubend).

Was ist besonders an diesem iPhone-Herbst?

Zum ersten Mal seit einem halben Jahrzehnt präsentiert Apple «bedeutende Design-Upgrades» für sein wichtigstes Produkt, das iPhone. Das hat der normalerweise gut informierte Techjournalist Mark Gurman erfahren, der für Bloomberg berichtet und öfter mit exklusiven Enthüllungsberichten aus Cupertino aufwartet.

Wie in den letzten Jahren stellt Apple vier neue iPhone-Modelle vor – allerdings mit einer Besonderheit: Nachdem das erfolgsverwöhnte Unternehmen feststellen musste, dass sich auch ein extragrosses «Low-End»-iPhone nicht überragend verkauft, wird die altbewährte «Immer dünner»-Strategie weiterverfolgt.

Das ultradünne neue Modell wird sehr wahrscheinlich iPhone 17 Air genannt – eine Bezeichnung, die wir von MacBooks und iPads kennen. Es wird 5,5 Millimeter dick sein und damit ein Drittel dünner als das iPhone 16 Pro – eine ziemliche Reduzierung. Das bringt laut Gurman jedoch Nachteile, darunter eine kürzere Akkulaufzeit und die Tatsache, dass es nur eine einzige Hauptkamera gebe (die in einer «pillenförmigen Beule» sitze).

Apple wettet darauf, dass viele iPhone-Interessierte bereit sind, mehr Geld für einen neuartigen «Formfaktor» hinzublättern, statt für bessere Kameras und leistungsfähigere Akkus.

Erstmals seit dem iPhone 12 Pro im Jahr 2020 werden auch die kostspieligen Pro-Modelle neu gestaltet. Laut Gurman spendiert Apple seinen neuen High-End-Modellen, dem iPhone 17 Pro und dem grösseren iPhone 17 Pro Max, ein neues Gehäuse mit einem neu designten Kamera-Modul auf der Rückseite, das sich über die gesamte Breite des Geräts ziehen soll.

Und noch eine weitere Änderung beim iPhone 17 Pro und 17 Pro Max stellt laut Gurman eine Kehrtwende dar: die Rückkehr zu einem Aluminiumrahmen, nachdem 2023 beim iPhone 15 Pro auf Titan umgestiegen wurde.

Aluminium ist deutlich leichter und leitet die Wärme aus dem iPhone-Innern besser ab.

Unbestätigte Visualisierung zum iPhone 17 Pro aus Aluminium, mit neuem Kamera-Modul und Glasfläche darunter für das kabellose Aufladen. Screenshot: macrumors.com

Das Basismodell des iPhone 17 wird gemäss Gurman nicht neu gestaltet, es erhalte aber einen etwas grösseren Bildschirm, der dem 6,3-Zoll-Display des iPhone 16 Pro und 17 Pro entspreche (das iPhone 17 Pro Max werde ebenfalls einen 6,9-Zoll-Bildschirm haben).

Neuer Chip, besseres Display

Weitere erwähnenswerte Neuerungen sind der neue Apple-Chip A19 sowie erstmals ein sogenanntes «ProMotion»-Display für ein iPhone-Basismodell.

Gemeint ist damit die Apple-Technologie, die in iPhones verwendet wird, um wie bei der Android-Konkurrenz variable Bildwiederholraten zu ermöglichen. Das bedeutet, dass die Anzahl der Bildaktualisierungen pro Sekunde dynamisch an den Inhalt angepasst wird. Positive Effekte: Bei schnellen Bewegungen sind die Darstellungen dank maximaler Bildrate (bis zu 120 Hertz) flüssiger und bei statischen Inhalten (wie etwa dem Homescreen) wird mit tiefen Bildraten wenig Strom verbraucht.

Unter anderem soll es auch eine Änderung bei der iPhone-Farbstrategie geben. Demnach soll die bei der Mac-Käuferschaft beliebte hellblaue Farbe (des M4 MacBook Air) fürs iPhone 17 Air erhältlich sein und die Pro-Modelle seien neu auch in Orange erhältlich.

One More Thing?

Ja, der unter Steve Jobs berühmt gewordene Spruch dürfte mittlerweile ziemlich abgelutscht sein. Tatsächlich stehen die Chancen nicht schlecht, dass Apple abgesehen vom zu erwartenden «Pflichtprogramm» die eine oder andere kleine Überraschung bietet. Wie wär’s zum Beispiel mit einer Vorschau auf:

Das neue Apple TV

Neue AirTags

Das Nachfolgemodell der Vision Pro

Einen HomePod Mini

Ein neues iPad Pro.

Ok, jetzt nicht übermütig werden...

Was viele User (und nicht zuletzt alle mit älteren iPhones) interessieren dürfte: Dreht Apple an der Preisschraube?

gif: giphy.com

Wo gibt's die Apple-Keynote zu sehen?

Gleich hier bei watson.

Der Live-Stream startet um 19 Uhr: Video: YouTube/Apple

