Auch die SBB-App ist von der Störung betroffen. Bild: KEYSTONE

SBB-App, Migros, Tutti und Ricardo waren down: Cloudflare kämpfte wieder mit Problemen

Wegen einer Störung waren am Freitagmorgen diverse Dienstleistungen nicht erreichbar. Die Ursache dürfte beim US-Netzwerkdienstleister Cloudflare liegen.

«Verbindung konnte nicht aufgebaut werden», hiess es etwa in der SBB-App. Der Fahrplan konnte nicht aufgerufen werden. Auch die Internetseiten von Migros, Tutti, Homegate und Ricardo waren nicht erreichbar. Ebenso die Störungsplattform «allestoerungen.ch».

Ursache für die Störung dürfte Cloudflare sein. Das US-Unternehmen, das Netzwerkdienstleistungen anbietet, meldete, dass es zu Verbindungsproblemen kommen könne. Es seien geplante, mehrstündige Wartungsarbeiten im Gang, was sich auf die Netzwerke auswirken könne.

Bild: Cloudflare

Wenig später waren die betroffenen Seiten wieder erreichbar. Die Arbeiten sind jedoch bis am Nachmittag angesetzt. Laut Cloudflare sind zahlreiche Meldungen eingegangen, die untersucht würden.

Bereits im November kam es auch in der Schweiz zu grösseren Ausfällen wegen Cloudflare. Damals waren auch Dienste wie ChatGPT und X betroffen. (vro)