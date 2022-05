Gegenwind für Apple: EU-Kommission hat Apple Pay im Visier

Die EU-Kommission treibt mit der Vorlage der Beschwerdepunkte ein weiteres Verfahren gegen Apple voran. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie Apple offiziell unfairen Wettbewerb in seinem App-Store auf iPhone und iPad vorgeworfen. Apple benachteiligt demnach andere Anbieter von Musikstreaming-Apps und muss auch deswegen ein Strafe fürchten. (awp/sda/dpa)

Unter anderem Banken sehen sich schon lange bei kontaktlosem Bezahlen auf dem iPhone benachteiligt. Sie kritisieren vor allem, dass sie nicht an Apple vorbei auf den NFC-Funkchip zugreifen können, über den man das Telefon an der Ladenkasse statt einer Bankkarte einsetzen kann.

Apple hat nun die Möglichkeit, sich zu den Beschwerdepunkten zu äussern. Bleiben die Wettbewerbshüter danach bei ihrer Einschätzung, könnte auf den Konzern eine hohe Strafzahlung zukommen. Wenn Unternehmen gegen die Wettbewerbsvorschriften der EU verstossen, riskieren sie Geldbussen in Höhe von bis zu zehn Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes.

Damit schränke Apple den Wettbewerb im Bereich der mobilen Geldbörsen zugunsten seiner eigenen Lösung Apple Pay ein, teilte die Behörde am Montag in Brüssel mit.

Cyberkrieg gegen Putin: Russland wird in einem noch nie dagewesenen Ausmass gehackt

Das sind die beliebtesten Streaming-Dienste in der Schweiz: Mehrere Anbieter wachsen stark

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Was für ein Solo! Josi skort weiter und schraubt sein Punktetotal auf 95 Zähler

Wie bei Churchill gegen Hitler: So unterstützen die USA die Ukraine

Titel verteidigt! EVZ macht Wende in der Finalissima perfekt und bleibt Meister

Maurer geht in der Frontex-«Arena» in den Frontal-Angriff: «Das ist doch keine Haltung!»

Sexistische und homophobe Texte: Hip-Hop-Sendung von SRF gerät in Shitstorm

Deutsche Stadt erlaubt das Oben-ohne-Baden – aber nur am Wochenende

Cyberkrieg gegen Putin: Russland wird in einem noch nie dagewesenen Ausmass gehackt

198 Neymars, 880 Reisen ins All ... – was Elon Musk sonst so hätte kaufen können

Zu Elon Musks Investitionsportfolio gehört bald auch der Kurznachrichtendienst Twitter – für den er gewillt ist, 44 Milliarden Dollar hinzublättern. Diese Summe erscheint zunächst so absurd, dass sie für uns Normalsterbliche kaum greifbar ist. Wir bieten da Abhilfe und drücken Musks Investition mal etwas anders aus: Was hätte der Tech-Milliardär mit dem Geld sonst noch kaufen können? Wir haben gerechnet: