Kopfhörer im Reparatur-Test: Nur ein Hersteller macht alles richtig

Beinahe alle Teile der Fairbuds XL lassen sich mit wenigen Handgriffen austauschen. bild: fairphone

14 Kopfhörer im Reparatur-Test – nur ein Hersteller macht fast alles richtig



Die unabhängigen Reparaturprofis von iFixit haben Over-Ear-Kopfhörer getestet – allerdings nicht den Klang, sondern wie gut sie reparierbar sind. Viele Modelle fallen durch.

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Der neuste Test von iFixit stellt bekannten Marken wie Apple, Beats, JBL oder Sennheiser kein gutes Zeugnis aus. Ihre kabellosen Over-Ear-Kopfhörer mögen gut klingen, aber wenn sie defekt sind, kann die Reparatur zur Hölle werden.



«Ohrpolster und Kopfbügelpolster sind mit grossem Abstand die am häufigsten ausgetauschten Teile», schreiben die Reparaturprofis von iFixit. Danach folgten der Akku, der Ladeanschluss und die Lautsprecher. Daher sei ein schneller Austausch dieser Komponenten mit minimalem Werkzeugaufwand für eine hohe Bewertung im Reparaturtest unabdingbar. Zudem fliessen eine verständliche Reparaturanleitung sowie die Verfügbarkeit von Ersatzteilen in die Gesamtbewertung ein.



«Wenn ein Hersteller die Ohrpolster mit einem Klick- oder Drehverschluss ausstattet, einen Akku mit Standardanschluss liefert und eine Reparaturanleitung veröffentlicht, ist er bereits auf dem besten Weg zu einer respektablen Bewertung», schreibt iFixit. Leider seien viele der vierzehn getesteten Modelle bereits an dieser bescheidenen Hürde gescheitert – und nur ein Hersteller habe so gut wie alles richtig gemacht.

Der Testsieger: Fairphone Fairbuds XL

10 von 10 Punkten Modular gebaut: Fairphones Fairbuds XL lassen sich spielend leicht selbst reparieren. bild: fairphone

Die Fairbuds XL (2025) von Fairphone sind die einzigen Kopfhörer im Test, welche 10 von 10 Punkten und somit die Bestnote erhalten.



Die Begründung der Tester: «Der werkzeuglose Batteriewechsel, ein vollständig modularer Kopfbügel (Polster, Stützstruktur und Verbindungskabel lassen sich jeweils unabhängig voneinander austauschen), USB-C-Anschlüsse, die eine hervorragende Modularität ermöglichen, sowie Fairphones charakteristisches Engagement für die Veröffentlichung nützlicher Reparaturanleitungen und den Verkauf von Originalersatzteilen katapultieren diese Kopfhörer an die Spitze unserer Empfehlungsliste.» Jeff Suovanen, iFixit

Fairphone hat seine Fairbuds XL Ende 2025 neu aufgelegt. Die zweite Generation (Testbericht) bietet klanglich etwas mehr, aber das Active Noise Cancelling (ANC) arbeitet weiterhin nicht auf Top-Niveau.



Auch die kleinen Fairbuds (In-Ear-Kopfhörer) sind reparierbar: Review Was Fairphones neue Kopfhörer besser machen als Apples AirPods

Das gesamte Ranking

Nebst Fairphones Fairbuds XL erhalten lediglich fünf weitere Kopfhörer eine akzeptable Bewertung, sprich mindestens fünf von zehn möglichen Punkten. Alle anderen Modelle, die weniger als fünf Punkte erzielten, sind sehr schwer bis gar nicht selbst reparierbar. Marshall ist nebst Fairphone der einzige Hersteller, der gute Reparaturanleitungen bereitstellt.

Fairphone Fairbuds XL: 10 von 10 Punkten 😃

Sony WH-1000XM6: 6/10 Punkten 🙂

Bang & Olufsens Beoplay HX: 6/10 🙂

Marshall Monitor III: 5/10 😐

Sennheiser Momentum: (5/10) 😐

JBL Tune 770NC (5/10) 😐

Apple AirPods Max: 4/10 ☹️

Apple AirPods Max 2: 4/10 ☹️

Sony WH-CH720N: 4/10 ☹️

JBL Tune 520BT: 4/10 ☹️

Beats Solo 4: 2/10 😭

Beats Studio Pro: 2/10 😭

Anker Soundcore Q20i: 2/10 😭

Skullcandy Crusher ANC 2: 2/10 😭

Bei den Verlierern mit jeweils nur zwei von zehn Punkten monieren die Experten von iFixit:

«Verklebte oder verlötete Akkus, verlötete Ladeanschlüsse, Heisskleber, der über alle nicht verlöteten Anschlüsse verschmiert ist, Kopfbügelpolster, die man nur durch Zerstörung entfernen kann, und keinerlei Reparaturdokumentation.» Jeff Suovanen, iFixit

6 von 10 Punkten Sony WH-1000XM6 (2025): vollständig modularer Aufbau – Ladeanschluss, Akku (Foto), Lautsprecher und Kopfbügel sind alle einzeln austauschbar.

bild: ifixit

Sonys WH-1000XM6 haben ein vollständig modulares Design, das die Reparatur enorm erleichtert. Der Akku ist verschraubt und nicht mit Leim verklebt, also ebenfalls leicht austauschbar. Abzüge gibt es, da Sony laut iFixit weder Reparaturanleitung noch Originalersatzteile zur Verfügung stelle.

4 von 10 Punkten Apple AirPods Max 2 (2026): Nur die Ohrpolster lassen sich spielend leicht selbst austauschen. bild: ifixit

Apples neue AirPods Max 2 sind gleich schlecht reparierbar wie die erste Generation. Zwar lassen sich die Ohrpolster unkompliziert wechseln, aber Klebstoff behindert den Zugang beim Öffnen der Kopfhörer. Immerhin ist der Akku verschraubt und nicht verklebt, aber dafür «so tief verborgen, dass kaum jemand den Mut aufbringen wird, ihn herauszuholen», schreibt iFixit. Dass Apple abgesehen von den Ohrpolstern weder Reparaturanleitung noch Ersatzteile bereitstellte, helfe ebenso wenig.

2 von 10 Punkten Die Beats Solo 4 (2024) und Beats Studio Pro (2023) sind verleimt und nur sehr schwer reparierbar. bild: ifixit

Generell tun sich die meisten Hersteller noch sehr schwer damit, Privatkunden nützliche Reparaturanleitungen und Ersatzteile für ihre Kopfhörer zur Verfügung zu stellen. Ein Negativbeispiel sind die Beats Studio Pro. Die Kopfhörer von Apples Tochtermarke Beats kommen auf schlappe 2 von 10 Punkten, da selbst Verschleissteile wie die Ohrpolster, die besonders häufig ersetzt werden müssen, mit Klebstoff befestigt sind.



Immerhin lasse sich der Akku «mit etwas Aufwand und einfachen Werkzeugen austauschen», aber insgesamt seien die Beats Studio Pro (sowie die Beats Solo 4) noch deutlich mühsamer als die AirPods Max reparierbar und Apple stelle auch für Beats-Modelle weder Reparaturanleitung noch Ersatzteile zur Verfügung.



Das Fazit der Tester: Die Fairbuds XL setzten neue Massstäbe. Alle anderen müssen ihre Hausaufgaben noch erledigen.



Alle Ergebnisse des Reparaturtests findest du hier.

Und welche Kopfhörer klingen am besten?

Natürlich ist die Reparierbarkeit nur ein Aspekt von vielen. Das Techportal Heise hat aus über 50 Einzeltests eine Rangliste der zehn besten Over-Ear-Kopfhörer erstellt. Bezüglich Klang, Komfort und ANC (aktive Geräuschunterdrückung) schneidet Sonys WH-1000XM6 am besten ab. Günstiger und ähnlich gut sei das Modell JBL Tour One M3. Der Preis-Leistungs-Sieger heisst Headphone Pro von CMF. CMF ist die Günstigmarke des britischen Smartphone-Herstellers Nothing.



(oli)