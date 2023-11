Chaos bei ChatGPT – diese Memes erklären dir die verzwickte Lage

Die ChatGTP-Entwicklerfirma OpenAI wird von massiven Turbulenzen durchgeschüttelt. Allerdings hat die ganze Aufregung auch ihr Gutes ...

Bei OpenAI, dem angeblich wichtigsten Start-up der Welt, ist nicht nur Feuer im Dach, das ganze Unternehmen droht abzufackeln. So jedenfalls müssen die sich von Tag zu Tag überschlagenden Ereignisse interpretiert werden.

Weil der Ausgang der internen Auseinandersetzungen (noch) nicht klar ist, konzentrieren wir uns vorläufig auf die Reaktionen bei X und Co. Denn die sind pures Internet-Gold.

Dieser X-User schreibt zum Bild: «OpenAI-Veteranen, die der Bürokratie bei Google entfliehen wollten und nun ihren ersten Tag bei Microsoft erleben.» Screenshot: twitter.com

Seit dem erzwungenen Abgang des Firmengründers und Geschäftsführers Sam Altman Ende letzter Woche versucht Microsoft, die Wogen zu glätten. Aus gutem Grund: Der Windows-Konzern ist Hauptinvestor und wichtigster Geschäftspartner von OpenAI. Microsoft-Chef Satya Nadella hat nicht zuletzt wegen der eigenen Aktionärinnen und Aktionäre das grösste Interesse an einer Beendigung der Krise.

Altman und andere Ex-Beschäftigte von OpenAI sollen bei Microsoft ein neues Forschungsteam bilden, wie Microsoft-Chef Satya Nadella am Montag ankündigte. Er hatte am Wochenende laut Medienberichten erfolglos versucht, Altmans Rückkehr auf den Chefposten bei OpenAI zu erreichen.

Microsoft arbeite daran, Altman und Co. schnellstmöglich alle nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, betonte Nadella. Das dürften vor allem Unmengen an Rechenleistung sein, die moderne KI-Modelle brauchen.

Allerdings ist nicht klar, ob es tatsächlich zu einer Massenabwanderung Richtung Microsoft kommt. Und es buhlen auch Konkurrenten öffentlich um die KI-Fachleute.

Derweil bei ChatGPT ... «Der letzte OpenAI-Praktikant wird zum CEO befördert, nachdem alle anderen Mitarbeiter zu Microsoft gegangen sind.» Screenshot: twitter.com

Bei OpenAI wurde der Chefposten zum zweiten Mal in drei Tagen neu besetzt. Interims-Chef ist jetzt Emmett Shear, langjähriger Chef der auf Gaming ausgerichteten Streaming-Plattform Twitch. Die bisherige Technologiechefin Mira Murati, die am Freitag ebenfalls kommissarisch die Führung bei OpenAI übernahm, soll sich in der Zwischenzeit auf die Seite Altmans geschlagen haben.

Und die ChatGPT-User? ChatGPT-Anfrage: «Was ist das beste Rezept für einen leckeren Truthahn zu Thanksgiving?» – Antwort: «Hey Kumpel, kannst du das später noch mal fragen? Ich bin es, – Jeff – der letzte Ingenieur hier, und heute ist einfach viel los. Ich melde mich in Kürze zurück, sobald ich herausgefunden habe, wie diese GPUs funktionieren.» Screenshot: twitter.com

In der Nacht zum Montag schrieben Murati und Dutzende andere Beschäftigte der Firma, OpenAI sei nichts ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es wirkte wie eine Revolte.

Später berichtete unter anderem der Finanzdienst Bloomberg, rund 500 der insgesamt etwa 770 Angestellten hätten einen Brief unterschrieben, in dem sie die rasche Ablösung des Verwaltungsrates forderten. Auch betonten sie, Microsoft habe zugesichert, dass es beim Konzern Jobs für sie alle gebe.

Hat jemand Ausverkauf gesagt? «OpenAI hat sich Microsoft als Black-Friday-Angebot mit mit 100 % Rabatt verkauft.» Screenshot: twitter.com

Bei Social Media häufen sich die Anspielungen auf Silicon Valley «BREAKING: Gerüchten zufolge will OpenAI Nelson ‹Big Head› Bighetti für die Leitung eines neuen KI-Forschungsteams gewinnen.» Screenshot: twitter.com

Die OpenAI-Saga in einem Meme: «Die fünf Billionen Dollar schwere KI-Industrie – zwei Leute, die mal ein 90-minütiges Ethik-Seminar besuchten in ihrem ersten Jahr am College.» Screenshot: twitter.com

«Im Nachhinein hätte ich mir Sorgen über die Führungsstruktur von OpenAI machen sollen.» Screenshot: twitter.com

Medienberichten zufolge führte ein Richtungsstreit bei OpenAI zu Altmans Abgang. Einige Führungsfiguren wie Technologiechef Ilya Sutskever seien der Ansicht gewesen, dass Altman die Software mit künstlicher Intelligenz zu schnell und mit einem zu kommerziellen Ansatz auf den Markt bringen wolle. Sie brachten die Mehrheit des Verwaltungsrates auf ihre Seite.

Am Montag schrieb auch Sutskever dann, er bedauere, dass er beim Vorgehen des Aufsichtsgremiums mitgemacht habe und wolle alles für die Wiedervereinigung von OpenAI unternehmen. «Ich hatte nie die Absicht, OpenAI zu schaden.»

screenshot: twitter.com / ki-generiertes bild

An einem Treffen der OpenAI-Führung liess Sutskever laut «The Atlantic» eine hölzerne Skulptur verbrennen, die er extra dafür in Auftrag gegeben hatte. Diese Skulptur sollte eine «unausgerichtete» KI darstellen – also eine, die nicht den hehren Zielen ihrer menschlichen Entwickler entspreche.

OpenAI war 2015 als eine Non-Profit-Organisation gegründet worden, mit der Mission, künstliche Intelligenz im Interesse aller zu entwickeln. Als jedoch klar wurde, dass mit Spenden die nötigen Milliarden-Investitionen nicht aufzutreiben wären, wurde zusätzlich eine gewinnorientierte Firma mit Altman an der Spitze gebildet. Dieser holte unter anderem Microsoft als Investor an Bord und sicherte OpenAI damit den Zugang zur nötigen Rechenleistung.

Der Konflikt zwischen den beiden Ansätzen wurde aber immer tiefer. Jetzt führt er faktisch zur Spaltung von OpenAI – mit unklaren Aussichten für die verbleibende Firma nach dem Abgang führender Mitarbeiter.

Dazu, warum genau Altman den Chefposten verlor, gab es bis Montag keine offiziellen Angaben. Der Verwaltungsrat teilte am Freitag lediglich mit, man habe das Vertrauen in Altman verloren, weil er nicht aufrichtig in seiner Kommunikation mit dem Aufsichtsgremium gewesen sei.

