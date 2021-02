Diese Botschaft hat Bill Gates' Tochter für Aluhüte und Impfskeptiker

Leider habe die Impfung, die sie soeben erhalten habe, nicht ihren «genialen Vater in ihr Hirn implantiert»: Mit diesen Worten kommentiert Jennifer Gates, Tochter des Microsoft-Gründers Bill Gates, die erste Dosis ihrer Corona-Impfung.

In einem aktuellen Instagram-Post nimmt die 24-jährige Medizinstudentin die vielen Verschwörungserzählungen auf die Schippe, die rund um Gates Senior kursieren.

Vor allem aber zeigt sich die Milliardärstochter dankbar. Dankbar gegenüber der Wissenschaft und modernen Medizin. Dass es mit vereinten Kräften gelungen sei, Impfstoffe zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Dankbar gegenüber den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, die unermüdlich arbeiteten, um möglichst viele Leben zu retten.

Der ganze Instagram-Post im (übersetzten) Original-Wortlaut: