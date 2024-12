Mit dieser Grafik findest du in 60 Sekunden heraus, welches Handy wirklich zu dir passt

Es gibt nicht DAS beste Smartphone. Es gibt nur das Modell, das am besten zu deinem persönlichen Nutzungsverhalten passt. Je nachdem sind Design, Preis oder eher technische Aspekte wie Prozessor, Akku und die Kamera ausschlaggebend. Für andere wiederum zählen primär faire Herstellungsbedingungen oder einfach nur die Marke und das Betriebssystem. Diese Grafik hilft dir hoffentlich, schnell das Modell zu finden, das am besten zu dir passt.

So sieht es in den Sugus-Häusern wirklich aus

OpenAI-Whistleblower tot in Wohnung aufgefunden – das wissen wir

Suchir Balaji hatte gegen seinen früheren Arbeitgeber OpenAI schwere Vorwürfe erhoben. Dieser habe bei der ChatGPT-Entwicklung gegen das Urheberrecht verstossen.

Ein ehemaliger Open-AI-Angestellter, der als Whistleblower in den USA Schlagzeilen machte, ist tot. Suchir Balajis Leiche wurde schon am 26. November in seiner Wohnung in San Francisco entdeckt.