Digital

Deutschland

Rezo: die besten und schrägsten Reaktionen auf das YouTube-Video



Das sind die besten und schrägsten Reaktionen auf Youtuber Rezo und sein Kultvideo

Satiriker Nico Semsrott mit dem Spruch der Woche

Derweil bei der CDU ... Die CDU Parteizentrale, nach dem Rezo Video ~ 2019 (colorisiert). #Rezo2 @rezomusik pic.twitter.com/vbzAxOy5UY — ShyBxy (@bxy_shy) May 25, 2019

Die Klick-Zahlen sprechen für sich

Das 55-minütige Video von Rezo ist bis Samstagnachmittag 9.5 Millionen Mal angeklickt worden.

Auch das knapp drei Minuten lange Statement von ihm und zahlreichen weiteren Youtubern hat mittlerweile die Marke von zwei Millionen Aufrufen geknackt.

«Es gibt viele wichtige politische Themen, aber nach der Risiko-Hierarchie hat die potentielle Zerstörung unseres Planeten offensichtlich die höchste Priorität. Jedes andere Thema muss sich hinten anstellen.»

Sicher ist: Das Thema bewegt. Und wie!

Wortlaut aus meinem B-Fußballteam: "Ja, der Rezo hat halt Fakten, digga." pic.twitter.com/yUjTw6GNXt — Peter Jelinek (@Peter_Jelinek) May 25, 2019

Ich finds so geil, was @rezomusik ins Rollen gebracht hat. Ich war gestern Abend bei Freunden. Haben mitten in der Nacht den Fernseher angemacht und gleich auf mehreren Sendern lief gleichzeitig ein Beitrag über die Thematik. Wundervoll! — Philipp Betz (@MrTrashpack) May 25, 2019

Was mich wirklich überzeugt sind ja Politiker, die jetzt eifrig Tweets retweeten wann Dagi geflogen ist und Rezo im Supermarkt ne Plastiktüte nahm. Mit jedem Retweet steigt mein Fremdschampegel. — 🇪🇺Mirco (@MircovJ) May 25, 2019

Wenn Fremdscham den Meeresspiegel ansteigen lassen würde pic.twitter.com/jpbC5pUt3B — Käptn Fjutscha (@AlexKrmr) May 25, 2019

Meine dreijährige Tochter: "Papa, warum redet dieser blauhaarige Rezo so komisch?"

Ich: "Jeder Mensch ist anders. Ist doch schön, dass wir alle einzigartig sind. Warum hast du blonde Haare?"

Tochter: "Weil ich CSU-Wählerin bin und du dein kommunistisches Maul halten sollst." — Fett ist Leben (@SchweinOfLove) May 25, 2019

Die «Heute-Show» nimmt kein Blatt vor den Mund

«Der Postillon» ahnt eine Österreich-Connection

«Faktenchecks» hatten Hochkonjunktur ...

Clickbaiting, Meinungsmache oder eine überzeugende Abrechnung mit der #CDU: Das millionenfach geklickte Video des YouTubers #Rezo polarisiert. Hier ein exemplarischer Faktencheck. https://t.co/fYsashW1P2 — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) May 24, 2019

«Spiegel» und Faktencheck? Da war doch was ... 🧐 Stoßseufzer: Ach, würden Politiker (aber auch wir Journos) doch ihre eigene Messlatte so hoch legen, was Quellen, Ausgewogenheit, unzulässige Verkürzungen und Polemik betrifft, wie an 26jährige YouTuber! 😔 Wie wäre das schön. #rezo #rezovideo — Richard Gutjahr (@gutjahr) May 25, 2019

Wissenschaftlicher Faktencheck von #Rezo's Klimathesen ergibt: @rezomusik hat Recht.

Hier die Details für alle, die sich ernsthaft für die Wissenschaft interessieren: https://t.co/ybOc6ugJ4p#FridaysForFuture #aufgeklärtstattaufgeregt — Mai Thi Nguyen-Kim (@maithi_nk) May 24, 2019

Selber etwas tun? Wir alle, die von @rezomusik aufgerüttelt sind, können sofort etwas tun: ein fleischloser Tag pro Woche vermeidet jährlich 100 Kilogramm CO2, Würden das alle Deutschen machen, spart das jährlich 9 Mio Tonnen CO2 = 75 Milliarden Pkw-Km.https://t.co/48TdUY7SaT — Ruprecht Polenz (@polenz_r) May 24, 2019

Das sagt übrigens der deutsche Aussenminister (in vollem Ernst)

Der deutsche Aussenminister Heiko Maas fordert, die Kritik junger Menschen an der Politik ernst zu nehmen. Er selbst teile auch «nicht alle Argumente» des YouTubers Rezo, twitterte Maas am Samstag über den 26-Jährigen, der in seinem Video unter anderem mit den Regierungsparteien abrechnet.

Auch wenn ich nicht alle Argumente von @rezomusik teile: Der größte Fehler ist, Youtuber oder auch #FridaysForFuture pauschal zu verunglimpfen. Wir sehen doch, wie groß das Interesse vieler junger Leute an Politik ist. Darüber sollten wir froh sein. #rezo2 https://t.co/8BBpQpRtIf — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) May 25, 2019

«Wir sehen doch, wie gross das Interesse vieler junger Leute an Politik ist», schrieb Maas weiter. «Darüber sollten wir froh sein.» Das Engagement der jungen Menschen müsse die Politik «sehr ernst nehmen», sagte er darüber hinaus dem Nachrichtenportal «t-online.de».

Dass die Regierung mit ihrer Politik nicht mehr so viele Menschen erreiche wie nötig, habe auch damit zu tun, wie Politik vermittelt werde, «nämlich sehr konventionell, sehr althergebracht», sagte der SPD-Politiker. «Viele von uns haben noch nicht erkannt, dass sie auch die Art, wie heute kommuniziert wird, digital und über soziale Medien, für die Politik nutzen können und müssen.»

Die Vorgeschichte

Rezo, der sonst eher unpolitische Videos macht, hatte den Clip mit dem Titel «Die Zerstörung der CDU» vor einer Woche veröffentlicht. In dem fast einstündigen Film attackiert er CDU und CSU, aber auch SPD und AfD. Mit Unterstützung vieler anderer deutscher YouTuber legte er am Freitag in seiner Kritik an den Regierungsparteien nach.

Mit Material der Nachrichtenagentur SDA

(dsc)

Abonniere unseren Newsletter