Das hilft, wenn dein Handy überhitzt

Der Sommer eignet sich also super für ein Smartphone-Detox. Das schützt dein Gerät und im besten Fall auch deine Nerven.

Das Handy in den Kühlschrank zu legen ist übrigens weder hilfreich noch sinnvoll. Der starke Temperaturunterschied schadet dem Gerät nur noch mehr.

Am besten bringst du das Gerät aus der Gefahrenzone und legst es an einen kühlen, schattigen Ort. Einige Schutzhüllen können den Hitzestau begünstigen und sollten daher sicherheitshalber abgenommen werden, um die Abkühlung zu beschleunigen.

Wenn es schon zu spät ist und dein Handy sehr warm ist, schalte es am besten aus. Ausserdem solltest du es nicht während des Ladens verwenden, da auch das zu einer erhöhten Temperatur führen kann. Ein bereits überhitztes Handy sollte ohnehin erstmal herunterkühlen, bevor es geladen wird.

Was tun, wenn das Handy heiss wird?

In der Hosentasche ist das Gerät übrigens nicht vor der Hitze geschützt: Durch Körperwärme und Reibung wird das Problem nur noch vergrössert.

Natürlich sollte man das Handy nicht in die Sonne legen, dort ist es bekanntlich besonders heiss. Auch das Handschuhfach im Auto ist keine gute Wahl.

Rekordhitze heizt Klimaanlagen-Boom an

Auch der Akku kann unter der Hitze leiden. Entweder wird er dauerhaft leistungsschwächer oder er fängt im schlimmsten Fall sogar an zu brennen. Das passiert zwar sehr selten, ist aber grundsätzlich möglich.

Einerseits kann es passieren, dass sich die Kleber lösen. Das ist ziemlich nervig, wenn du gerade am Sandstrand liegst und sich die Schutzfolie verabschiedet. Aber auch im Inneren der Geräte wird teilweise Kleber verwendet, der den hohen Temperaturen nicht standhält.

Ja, Handys können wegen der Hitze auch kaputtgehen. Einige der Schäden sind nur nervig, aber vor allem in den Ferien besonders lästig. Andere können dazu führen, dass das Gerät dauerhafte Schäden davonträgt.

Mit ein paar Tricks kannst du zumindest langfristige Schäden verhindern. Wie das geht und was noch hilft, wenn es eigentlich schon zu spät ist, erfährst du bei watson.

Während für einige der Sommer die beste Zeit des Jahres ist, quälen sich andere durch die heissen Tage und versuchen eigentlich nur, irgendwie zu überleben. Zu allem Überfluss macht dann auch noch das Handy schlapp, mit dem man eigentlich gerade frustrierte Nachrichten an Freund:innen schicken wollte, wie schlimm diese Hitze ist.

Bei einem Akkubrand im Keller der Kantonsschule Stadelhofen in Zürich ist es am Freitagnachmittag zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerschaft brachten sich selbst in Sicherheit. Verletzt wurde niemand.