YouTube-Update: Neues Design und Funktionen für Videoplayer

YouTube bekommt ein neues Aussehen: Der Videoplayer erhält etwa neue Bedienelemente und Kommentaransichten. Das ändert sich noch.

Marcel Horzenek / t-online

Ein Artikel von

YouTube hat mit der weltweiten Einführung eines überarbeiteten Designs begonnen. Die Videoplattform verändert die Optik des Players auf Smartphones, im Browser und auf Fernsehgeräten, wie das Mutterunternehmen Google in einem Blogeintrag mitteilt. Die Änderungen sollen schrittweise für alle Nutzer freigeschaltet werden.

Die Plattform YouTube gibt es seit 2005. Bild: imago-images.de

Der Videoplayer zeigt sich mit aktualisierten Bedienelementen und neu gestalteten Symbolen. Die Steuerung soll nach Angaben von Google weniger vom eigentlichen Videoinhalt verdecken. Auf Fernsehgeräten sind die Bedienelemente jetzt am unteren Bildschirmrand zu sehen. Das war bisher nur im Browser so. Auf mobilen Geräten bleiben die Steuerelemente weiterhin in der Bildmitte positioniert.

Neue Animationen und Symbole für den Like-Button

Die Funktion zum Vor- und Zurückspulen per Doppeltippen wurde optisch überarbeitet. Sie präsentiert sich dezenter und soll das Seherlebnis weniger stören. Nutzer von Smartphones erhalten zudem flüssigere Übergänge beim Wechsel zwischen verschiedenen Bereichen der App.

YouTube führt ausserdem angepasste Animationen für den Like-Button ein. Bei ausgewählten Videos erscheinen thematisch passende Symbole: Musikvideos zeigen eine animierte Musiknote, bei Sportinhalten werden Symbole aus der jeweiligen Sportart eingeblendet. Diese Funktion steht jedoch nicht bei allen Videos zur Verfügung.

Neue Übersicht in den Kommentarspalten

Das Speichern von Videos in Wiedergabelisten oder der «Später ansehen»-Liste wurde nach Unternehmensangaben vereinfacht. Die Oberfläche für diese Funktion erhält eine modernisierte Gestaltung.

Die Kommentarbereiche hat YouTube mit einem neuen System für Antworten ausgestattet. Reaktionen auf Kommentare werden künftig in einer strukturierten, mehrstufigen Ansicht dargestellt. Dies soll die Lesbarkeit von Unterhaltungen verbessern.

YouTube hat das neue Design bereits einige Monate lang mit ausgewählten Nutzern getestet. Die Plattform beschreibt die Änderungen als Teil ihres Bestrebens, das Nutzererlebnis ansprechender und die Navigation einfacher zu gestalten.