Warum China die Welt mit Autos flutet

Der Export von Autos ist derzeit der einzige Lichtblick für Chinas schwächelnde Wirtschaft – und ein Albtraum für Deutschland.

Die Jugendarbeitslosigkeit befindet sich auf einem Rekordhoch. Die Exporte brechen ein, ebenso die Importe. Die Immobilienkrise schwelt weiter vor sich hin. Es droht eine Vergreisung der Gesellschaft und eine Überschuldung der öffentlichen Hand. Während sich die meisten Zentralbanker immer noch mit dem Gespenst der Inflation herumplagen, kämpfen ihre chinesischen Kollegen gegen eine Deflation.

Chinas Wirtschaft ähnelt derzeit ein bisschen Asterix und dem gallischen Dorf.

Alles im Eimer also? Nicht ganz. Es gibt eine Ausnahme: die Autoindustrie. Während die chinesischen Exporte im August erneut um 8,8 Prozent eingebrochen sind – im Juli waren es gar 14,5 Prozent – ist die Ausfuhr von chinesischen Autos seit Beginn dieses Jahr um 86 Prozent angestiegen. Autohersteller wie BYD und Geely haben derzeit vor allem ein Problem: genügend Schiffe zu finden, die ihre Ware auch in alle Welt transportieren können. BYD investiert daher derzeit rund 100 Millionen Dollar für die Entwicklung eines geeigneten Transportschiffes.

Autos, so weit das Auge reicht. Sie warten im Hafen von Yantai, um verschifft zu werden.

Der chinesische Autoboom hat vor allem einen Grund: Elektroautos. Bei den Verbrennungsmotoren konnten Geely & Co. qualitativ nicht mit den Deutschen und den Japanern mithalten. Bei den Elektroautos hingegen sind sie konkurrenzfähig. Auf dem Gebiet der Batterie-Technology sind die Chinesen führend, und BYD gilt bereits als veritabler Konkurrent von Tesla.

Weil China mit einer massiven Luftverschmutzung zu kämpfen hat, fördert der Staat den Kauf von Elektroautos. Das führt dazu, dass die Hersteller von Benzinern im Binnenmarkt auf ihren Autos sitzen bleiben. Weil gleichzeitig der Wechselkurs des Renminbis sich auf einem Tiefstand befindet, können diese Autos zu Spottpreisen exportiert werden. Auf russischen Strassen fahren daher bereits mehr chinesische Autos herum als europäische. Auch in den asiatischen Ländern wie Indonesien befinden sich die Chinesen auf dem Vormarsch.

Nun soll auch Europa erobert werden, vor allem mit den Elektroautos. Auf Automessen sind die Produkte von BYD und Geely prominent zu sehen. Dabei profitieren sie davon, dass Geely schon seit Jahren Besitzer von Volvo und die Shanghai Industry Corporation Besitzer von MG sind, beides renommierte Marken auf dem alten Kontinent. Bloss auf dem US-Markt tun sich die Chinesen noch schwer. Schuld daran sind die von Donald Trump verhängten Strafzölle.