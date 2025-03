Jetzt auch in Norwegen: Die Tesla-Verkaufszahlen brechen ein, während die Konkurrenz boomt. Bild: Shutterstock

Tesla steht in Norwegen auf «Hassliste» – Toyota und VW überholen

In Norwegen haben E-Autos einen Marktanteil von über 90 Prozent. Jahrelang war Tesla Marktführer, nun greifen Kunden immer öfter zu anderen Elektroautos.

Markus Abrahamczyk / t-online

Tesla verliert auch im Elektroauto-Pionierland Norwegen dramatisch an Boden. Die Gründe? Mangelhafter Service, ein ramponiertes Image und Elon Musk selbst. Während der Markt für Elektrofahrzeuge weiter wächst, schrumpft der Absatz des US-Herstellers um 44,4 Prozent.

Gleichzeitig erlebt Norwegens Automarkt ein starkes Plus: Insgesamt steigt der Absatz um 46,3 Prozent, bei Elektroautos sogar um 53,4 Prozent. Tesla rutscht von Platz eins auf Platz drei. Die neuen Spitzenreiter: Volkswagen und Toyota. VW steigert die Verkäufe auf 3'222 Fahrzeuge (+224,1 Prozent), Toyota auf 2'102 (+97,6 Prozent).

Meistverkaufte E-Autos von Januar bis März in Norwegen Von Teslas Model Y und Skodas Enyaq kommen aktuell aufgefrischte Modelle auf den Markt, was die schwächeren Verkaufszahlen teils erklärt.

«Tesla steht auf der Hass-Liste»

Robert Næss, Investmentdirektor bei Nordea Asset Management, sieht ein Muster: Tesla verkauft besonders viele Autos im letzten Monat eines Quartals, wenn die Bilanzzahlen anstehen. Danach stagniert der Absatz.

Næss ergänzt aber: Viele Kunden hätten genug von Elon Musks Verhalten – und Tesla sei nicht mehr die erste Wahl. Selbst das Model Y, zuletzt noch Norwegens Bestseller, gerät ins Hintertreffen: Die Verkäufe stürzen um 64,4 Prozent ab – nur noch 965 Zulassungen. Das Model 3 ist in der Beliebtheit schon früher abgerutscht.

Thor Øivind Jensen, Professor an der Universität Bergen, nennt einen weiteren Grund: «Tesla steht auf der Hassliste des norwegischen Automobilverbands NAF und des Verbraucherrats.» Die Vorwürfe: zu viele Probleme, zu schlechter Service, zu arrogante Reaktionen auf Beschwerden. Tesla habe sogar damit gedroht, rechtliche Schritte gegen Konsumenten einzuleiten.

Die Konkurrenz zieht vorbei

Während Tesla strauchelt, überholen andere. Die meistverkauften Modelle in Norwegen (Januar und Februar 2025):

Toyota bZ4X: 1762 Einheiten (+236,3 Prozent)

VW ID.4: 1342 Einheiten (+207,8 Prozent)

Nissan Ariya: 1171 Einheiten (+201 Prozent)

Tesla Model Y: 965 Einheiten (-64,4 Prozent)

VW ID.7: 879 Einheiten (+729,2 Prozent)

Toyota landet mit dem bZ4X einen überraschenden Volltreffer: Das Modell, in vielen Ländern ein Ladenhüter, verkauft sich in Norwegen fast doppelt so gut wie Teslas Model Y.

Toyota bZ4X: Das aktuell beliebteste E-Auto in Norwegen. Bild: keystone

Von der Spitze ins Abseits, wegen Musk

Viele Norweger sehen Tesla zunehmend kritisch. Eine Umfrage zeigt: Zwei von drei Befragten haben heute eine negativere Meinung als früher. Nur zwei Prozent sehen Tesla positiver.

Investmentdirektor Næss bringt es auf den Punkt: Käufer zu vergraulen, sei nicht besonders klug. «Hätten andere Unternehmensführer sich so verhalten, wären sie längst gefeuert.»

