Als kostengünstige Variante stellte CATL die Naxtra-Batterie vor, eine Natrium-Ionen-Batterie, die statt des teuren Lithiums Natrium verwendet. Sie soll durch ihre Robustheit bei niedrigen Temperaturen und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen überzeugen. Die Ladezeit betrage etwa zwölf Minuten, wobei sie in Hybridautos eine Reichweite von circa 200 Kilometern biete und in reinen Elektrofahrzeugen bis zu 500 Kilometer weit reichen könne. Das chinesische Unternehmen, das weltweit als führend in der Entwicklung von E-Auto-Batterien gilt, kündigte zudem die Massenproduktion seiner neuen Natrium-Ionen-Batterie an.