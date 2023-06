Der ID.Buzz kommt ab Anfang 2024 in einer XL-Version. Bild: vw

VW macht den Elektrobus ID.Buzz zum Siebensitzer und bringt neue Akkugrössen

VW vergrössert seinen Elektro-Kleinbus ID.Buzz. Dank des längeren Radstandes finden künftig bis zu sieben Passagiere Platz. Neu gibt es auch einen Allradantrieb sowie eine Einstiegsversion mit neuen Akkugrössen.



Mehr «Digital»

Ein Artikel von

Der VW Bulli ist nicht nur in Europa beliebt, sondern auch in den USA: Als Flower-Power-Mobil der Hippie-Szene wurde er vor allem im Kalifornien der Siebzigerjahre zum Kultauto, häufig bemalt mit bunten Mustern und Blumen. 2003, mit dem Ende der Generation T4, war allerdings Schluss mit dem Kleinbus in Nordamerika. Nun, nach 20 Jahren Pause, kehrt der Bulli dort zurück – im Retrodesign und voll elektrisch: VW bietet den ID.Buzz ab Anfang 2024 nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika mit einem verlängerten Radstand an.

Die XL-Version soll vor allem in den USA Kunden finden. Bild: vw

Dafür rücken die Achsen um 25 Zentimeter auseinander, der elektrische Familienbus wird um ebenso viele Zentimeter auf 4,96 Meter Länge gestreckt. Mit dem XL-Format gibt es die Option auf eine dritte Sitzreihe, sodass man den ID.Buzz als Fünf-, Sechs- oder Siebensitzer bestellen kann.

Während der bisherige ID.Buzz nur als Fünfsitzer angeboten wurde, ist der längere ID.Buzz als Fünf-, Sechs- und Siebensitzer erhältlich. bild: vw

Ausserdem wächst der Kofferraum auf bis zu 2'469 Liter. Das steigert die Erfolgschancen in den USA und Kanada, da hier tendenziell grössere Autos gefragt sind.

Oberhalb der Passagiere ist nun Platz für das bislang grösste Panoramadach bei VW, das laut Pressemitteilung Erinnerungen an den Samba-Bus der Fünfzigerjahre mit seinen Panoramascheiben wecken soll. Damit die Klimaautomatik nicht über Gebühr gefordert wird, lässt sich das Dach auf Knopfdruck eintrüben.

Platz für sieben Personen oder bis zu 2'469 Liter Gepäck.

Neben der Länge legen auch Akku und Antrieb zu: Der bisherige ID.Buzz kommt mit einem 77-kWh-Akku. Der längere ID-Buzz ist künftig wahlweise mit einer kleineren Batterie mit 63 kWh und etwas weniger Leistung oder einer grösseren Akku-Variante mit 91 kWh (85 kWh netto) zu haben. Letztere kommt demnächst auch im Elektro-Passat ID.7 zum Einsatz. Die Ladeleistung wird parallel auf 200 kW erhöht und die Leistung des E-Motors an der Hinterachse steigt im Modell mit dem grossen Akku auf 210 kW/286 PS.

Ein Blick ins Cockpit: Der neue ID.Buzz kommt mit Head-up-Display und einem weiterentwickelten Infotainmentsystem. Bild: vw

Damit beschleunigt der ID.Buzz aus dem Stand in 7,9 Sekunden auf Tempo 100 und fährt nun bis zu 160 km/h schnell. Wer es flotter mag, braucht noch etwas Geduld: Bald folgt ein GTX mit einem zweiten Motor an der Vorderachse, 250 kW/339 PS und einem Sprintwert von 6,4 Sekunden.



Marktstart für den VW ID.Buzz XL soll im Januar 2024 sein, kurz danach folgen Allrad- und Einstiegsversion. Zu den Preisen hält sich Volkswagen aktuell noch bedeckt.

(t-online/oli)