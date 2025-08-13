sonnig19°
DE | FR
burger
Digital
Apple

Musk droht Apple wegen ChatGPT mit Klage – der Konter folgt prompt

Elon Musk droht Apple wegen ChatGPT mit Klage – Sam Altmans Konter folgt prompt

13.08.2025, 09:1213.08.2025, 09:13
Mehr «Digital»

Tech-Milliardär Elon Musk wirft Apple eine Diskriminierung seiner Apps vor und droht mit einer Klage gegen den iPhone-Konzern. Musk kritisierte vor allem, dass Apple die Anwendungen der Online-Plattform X und des KI-Chatbots Grok nicht in redaktionell erstellte Empfehlungslisten im App Store aufnehme.

Musk behauptete auf X auch, das Verhalten von Apple sorge dafür, dass keine andere KI-Firma ausser dem ChatGPT-Entwickler OpenAI den Spitzenplatz in den Download-Charts auf der Apple-Plattform erreichen könne. Deswegen werde seine KI-Firma xAI rechtliche Schritte einleiten.

OpenAI ist ein Partner von Apple bei Künstlicher Intelligenz auf dem iPhone. Musk spricht deshalb von einem «eindeutigen Wettbewerbsverstoss». Nutzer von X verwiesen unterdessen darauf, dass die KI-Apps Deepseek und Perplexity durchaus Spitzenpositionen in Apples App Store erklommen – und zwar nach der Vereinbarung mit OpenAI.

OpenAI-Chef Sam Altman und Elon Musk geraten sich auf Twitter in die Haare:

OpenAI-Chef Sam Altman und Elon Musk zoffen auf Twitter.
OpenAI-Chef Sam Altman und Elon Musk zoffen auf Twitter.bild: twitter

Altman wirft Musk indirekt vor, dass er X manipulieren würde, damit er und seine Unternehmen davon profitierten, und um seinen Konkurrenten und Leuten, die er nicht mag, zu schaden.

Musk bezeichnet Altman als Lügner.

Dieser kontert erneut und schreibt: «Wirst du eine eidesstattliche Erklärung unterzeichnen, dass du niemals Änderungen am X-Algorithmus angeordnet hast, die deinen Konkurrenten geschadet oder deinen eigenen Unternehmen geholfen haben? Ich werde mich in diesem Fall entschuldigen.»

Wie reagiert Apple?

Laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman äusserte sich Apple inzwischen mit folgender Aussage zu Musks Vorwurf: «Der App Store ist darauf ausgelegt, fair und unvoreingenommen zu sein. Wir präsentieren Tausende Apps anhand von Charts, algorithmischen Empfehlungen und kuratierten Listen, die von Experten anhand objektiver Kriterien ausgewählt werden.»

Klage gegen abtrünnige Werbekunden

Es wäre nicht das erste Mal, dass Musk versucht, mit Klagen andere Unternehmen zu einer besseren Behandlung seiner Firmen zu zwingen. Nachdem er den X-Vorläufer Twitter übernahm und die Inhalte-Regeln aufweichte, verliessen viele Werbekunden die Plattform. Sie befürchteten, dass ihre Anzeigen neben extremistischen Beiträgen auftauchen. X zog später gegen mehrere Unternehmen und eine Industriegruppe vor Gericht und warf ihnen ein abgesprochenes Vorgehen vor, um der Plattform zu schaden. Der Ausgang der Verfahren ist noch offen.

Einige Konzerne wie Apple kehrten Anfang Jahr als Werbekunden zurück, was die finanzielle Situation von X zuletzt trotz sinkender Userzahlen verbesserte.

(sda/awp/dpa/oli)

Dieser Philosoph hilft Trump, den perfekten Überwachungsstaat zu schaffen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
X-Profile der Schweizer Regierung
1 / 17
X-Profile der Schweizer Regierung
Wie hält es die Schweizer Regierung mit der umstrittenen Social-Media-Plattform X von Elon Musk? In dieser Bildstrecke erfährst du, wie viele, respektiv wenig Follower die Bundesräte und ihre Departemente haben.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump droht Musk
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
Sichert sich Liverpool Defensiv-Doppelpack? +++ Bayern an diesem Chelsea-Star dran
2
Warum «heiss, geil und weiss» wieder in ist
3
Umfrage zur Halbierungsinitiative: «Eine völlig absurde Verdrehung der Diskussion»
4
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
5
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
Meistgeteilt
1
Ukraine-Gipfel: Selenskyj reist für Videoschalte mit Trump nach Berlin
2
UN: Hinweise auf sexuelle Gewalt von Israelis gegen Palästinenser
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
5
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
Taylor Swift: Musks KI Grok erstellt Nackt-Video – und das ohne Aufforderung
Ein Klick auf «spicy» reicht – und schon tanzt eine künstliche Taylor Swift halbnackt durchs Bild. Elon Musks KI-Tool Grok generiert freizügige Deepfakes. Auch ohne Aufforderung.
Deepfakes gelten als eine der gefährlichsten Schattenseiten generativer KI. Besonders unangenehm können sie für Prominente oder Stars wie Taylor Swift werden. Schon Anfang 2024 wurden auf Musks Plattform X manipulierte Nacktbilder der Sängerin verbreitet. Damals stammten die Inhalte von Userinnen.
Zur Story